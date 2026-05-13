«Χειρόφρενο» στον σταθμό της Οινόης αναγκάστηκε να τραβήξει λίγο μετά το μεσημέρι της Τετάρτης (13/5) η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 1546 Αθήνα-Χαλκίδα, καθώς πυρκαγιά κοντά στη γραμμή οδήγησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στη γραμμή Οινόη-Χαλκίδα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, η διακοπή τέθηκε σε ισχύ από τις 14:30, έπειτα από εντολή της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Λόγω του περιστατικού, η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Χαλκίδα ακινητοποιήθηκε στον Σταθμό Οινόης και οι επιβάτες της μεταφέρθηκαν με λεωφορεία της Hellenic Train προς τον τελικό τους προορισμό.

Παράλληλα, το δρομολόγιο 1551 (Χαλκίδα – Αθήνα) εκτελείται με λεωφορείο στο τμήμα Χαλκίδα – Οινόη. Από τον Σταθμό Οινόης, οι επιβάτες συνεχίζουν το ταξίδι τους με αμαξοστοιχία προς Αθήνα.

Η εταιρεία προειδοποίησε στην ανακοίνωσή της ότι αναμένονται καθυστερήσεις και πιθανές τροποποιήσεις δρομολογίων στη γραμμή Αθήνα – Χαλκίδα – Αθήνα, έως ότου αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία.

Η Hellenic Train καταλήγει ότι βρίσκεται σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής και τις αρμόδιες αρχές για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση.