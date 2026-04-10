Με καθυστέρηση 64 λεπτών αναχώρησε η αμαξοστοιχία IC57 που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα, εξαιτίας τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε λίγο μετά την εκκίνησή της.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχία αντιμετώπισε τεχνική βλάβη αμέσως μετά την αναχώρησή της από τη Θεσσαλονίκη. Παρά τις προσπάθειες του προσωπικού, η αποκατάσταση δεν κατέστη δυνατή επί τόπου, με αποτέλεσμα η αμαξοστοιχία να επιστρέψει στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης για αντικατάσταση των μηχανών.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το προσωπικό της εταιρείας παρείχε συνεχή ενημέρωση στους επιβάτες. Η αμαξοστοιχία αναχώρησε για τον τελικό της προορισμό με καθυστέρηση 64 λεπτών. Η Hellenic Train καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.