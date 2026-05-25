Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα μεταφέρονται οι συλληφθέντες από τη γιγαντιαία αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Οι κατηγορίες αφορούν υπόθεση απάτης σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνολικού ύψους άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ.

Αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση της πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε στην Κρήτη και η οποία φέρεται να είχε αναπτύξει δίκτυο παράνομης είσπραξης αγροτικών επιδοτήσεων, αποδίδεται σε δύο αδερφούς, λογιστές από το Ρέθυμνο, ηλικίας 67 και 65 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το cretalive.gr, στην ογκώδη δικογραφία της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος περιλαμβάνονται περίπου 90 πρόσωπα ως μέλη της φερόμενης οργάνωσης, εκ των οποίων 22 έχουν ήδη συλληφθεί.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται οι δύο λογιστές, καθώς και ιδιοκτήτες τεσσάρων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) σε Πέραμα, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Σητεία. Για την υπόθεση των ΚΥΔ έχουν συλληφθεί πέντε άτομα, ενώ στο Ηράκλειο η σύλληψη αφορά δύο συνιδιοκτήτες. Επιπλέον, στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται έξι εκμισθωτές ακινήτων και δέκα μισθωτές εκτάσεων, οι οποίοι φέρονται ως λήπτες επιδοτήσεων.

Οι δύο λογιστές, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στη συγκρότηση και λειτουργία του κυκλώματος. Κατηγορούνται ότι οργάνωσαν τη διαδικασία, «στρατολογώντας» πρόσωπα που δήλωναν εκτάσεις στο Ε9 τους, αλλά και άτομα που υπέγραφαν μισθωτήρια για την είσπραξη παράνομων επιδοτήσεων, κατευθύνοντάς τα σε συγκεκριμένα ΚΥΔ για την ενεργοποίηση των αιτήσεων.

Η δομή και η λειτουργία του κυκλώματος

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι από την προανάκριση και την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει πως οι εμπλεκόμενοι είχαν πλήρη γνώση του παράνομου χαρακτήρα των πράξεών τους και του οικονομικού οφέλους που αποκόμιζαν. Οι εκμισθωτές ακινήτων, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αποτελούσαν κρίσιμο κρίκο της φερόμενης οργάνωσης, καθώς εμφάνιζαν αγροτεμάχια στο όνομά τους και στο Ε9, επιτρέποντας τη συνέχιση της διαδικασίας.

Με αυτόν τον τρόπο, λογιστές, μισθωτές και ΚΥΔ μπορούσαν να ισχυρίζονται ότι δεν γνώριζαν τον παράνομο χαρακτήρα των δηλώσεων, ούτε είχαν υποχρέωση ουσιαστικού ελέγχου των καταχωρήσεων. Η έρευνα της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος επικεντρώθηκε στην αρχική χρονική περίοδο καταχώρησης των εκτάσεων στο Ε9, προκειμένου να αποκαλυφθεί ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου.

Τα ευρήματα της έρευνας

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πολλά από τα αγροτεμάχια που δηλώθηκαν εντοπίζονται κυρίως σε νησιωτικές περιοχές. Τα χρηματικά ποσά από τις επιδοτήσεις φέρονται να μοιράζονταν μεταξύ των εμπλεκομένων, αφού αφαιρούνταν τα σχετικά έξοδα, όπως μισθώσεις, ΕΝΦΙΑ και αμοιβές των ΚΥΔ.

Κομβικό σημείο της έρευνας αποτελεί το ζήτημα των αγροτεμαχίων που δηλώνονταν στο Ε9 ως «ελεύθερα» ή αδήλωτα, τα οποία φέρονται να χρησιμοποιούνταν για την ενεργοποίηση των παράνομων επιδοτήσεων. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών σε όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.