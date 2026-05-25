Το οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα αλλάζει μορφή και προσαρμόζεται πλέον στις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία, με τις εγκληματικές οργανώσεις να αξιοποιούν όλο και περισσότερο το διαδίκτυο, τις ψηφιακές εφαρμογές και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές για τη δράση τους.

Τα στοιχεία για το 2024 αποτυπώνουν το εύρος του φαινομένου, αλλά και τη σταδιακή μετάβαση της παραδοσιακής εγκληματικότητας σε ένα πιο σύνθετο και τεχνολογικά οργανωμένο μοντέλο.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, καταγράφηκαν συνολικά 510 εγκληματικές οργανώσεις με 3.469 μέλη, ενώ περισσότερες από τις μισές –ποσοστό 51%– χαρακτηρίζονται ως εγχώριες.

Από τις αλλοδαπές ομάδες, ισχυρότερη παρουσία εμφανίζουν οργανώσεις βουλγαρικής και αλβανικής προέλευσης, ενώ ακολουθούν δίκτυα από τη Γεωργία και την Τουρκία.

Κλοπές, ναρκωτικά και ψηφιακές απάτες

Οι κλοπές και οι διαρρήξεις εξακολουθούν να αποτελούν την πιο διαδεδομένη μορφή δράσης των κυκλωμάτων, με τη διακίνηση ναρκωτικών να ακολουθεί σε έκταση και κερδοφορία. Παράλληλα, σημαντική δραστηριότητα καταγράφεται σε τομείς όπως:

η παράνομη διακίνηση μεταναστών,

οι ηλεκτρονικές και οικονομικές απάτες,

οι εκβιάσεις,

το λαθρεμπόριο,

και οι ληστείες.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η διείσδυση της τεχνολογίας στο οργανωμένο έγκλημα. Οι εγκληματικές οργανώσεις αξιοποιούν πλέον το διαδίκτυο τόσο για τον εντοπισμό θυμάτων όσο και για τη διαχείριση παράνομων δραστηριοτήτων και τη διακίνηση χρημάτων.

Οι ηλεκτρονικές απάτες, οι ψεύτικες συναλλαγές και οι διαδικτυακές παγίδες εμφανίζουν σταθερή αύξηση, καθώς οι δράστες εκμεταλλεύονται τη μαζική χρήση ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών στην καθημερινότητα των πολιτών.

Παράνομα κέρδη 181 εκατ. ευρώ

Τα συνολικά παράνομα έσοδα των εγκληματικών οργανώσεων για το 2024 υπολογίζονται στα 181 εκατομμύρια ευρώ. Τα μεγαλύτερα ποσά προήλθαν από:

τη διακίνηση ναρκωτικών,

τις οικονομικές και διαδικτυακές απάτες,

καθώς και τις κλοπές και διαρρήξεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, το 81% των εγκληματικών οργανώσεων εμπλέκεται σε δραστηριότητες ξεπλύματος μαύρου χρήματος, επιχειρώντας να νομιμοποιήσει τα παράνομα κέρδη μέσω επενδύσεων σε ακίνητα, επιχειρήσεις ή πολυτελή αγαθά.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι η εικόνα οικονομικής άνεσης και χλιδής που παρουσιάζουν αρκετά μέλη των κυκλωμάτων αντανακλά το τεράστιο οικονομικό αποτύπωμα του οργανωμένου εγκλήματος στη χώρα.

Οι διαρρήξεις και τα στοιχεία για τις κοινότητες Ρομά

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλούν τα στοιχεία που αφορούν τις κλοπές και τις διαρρήξεις. Κατά τη διάρκεια του 2024 εξαρθρώθηκαν 195 εγκληματικές οργανώσεις που σχετίζονταν με τέτοιες υποθέσεις, με συνολικά 1.264 μέλη και λεία που ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, περισσότεροι από τους μισούς συλληφθέντες –ποσοστό 51%– είχαν απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, το 76% των εμπλεκομένων στις συγκεκριμένες υποθέσεις προέρχεται από κοινότητες Ρομά, στοιχείο που οι διωκτικές αρχές αξιολογούν ως σημαντικό δεδομένο στη χαρτογράφηση της εγκληματικότητας των διαρρήξεων.