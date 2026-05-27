Ένα 24ωρο μετά την προφυλάκιση της 25χρονης μητέρας που κατηγορείται με τον σύντροφό της για τη βαρύτατη κακοποίηση της 3χρονης κόρης της στα Χανιά, η αδερφή της φέρνει νέα στοιχεία στη δημοσιότητα μιλώντας στην εκπομπή Live News.

Η ίδια λέει πως δεν έχει ικανή την αδερφή της να έκανε κακό στα παιδιά, καθώς όπως ισχυρίζεται, τα φρόντιζε και τα πρόσεχε. Υποστηρίζει δε, πως τις τελευταίες μέρες ακούγονται ανακρίβειες για την 25χρονη: «Και να βλέπεις και την αδερφή σου να απολογείται, χωρίς να ξέρεις τι έγινε και πώς έγινε. Αλλά εγώ πιστεύω, ότι για την αδερφή μου δεν υπήρχε πιθανότητα να χτυπήσει τα παιδιά. Τα παιδιά της τα αγαπούσε πάρα πολύ. Όταν χώρισε, τα μεγάλωνε μόνη της αυτά τα παιδιά. Και η αδελφή μου δεν έπρεπε να πει ψέματα. Γιατί να πει ψέματα, ότι έχει νεκρά παιδιά, χωρίς να τα έχει; Να πει την αλήθεια της, αφού θα κάτσει που θα κάτσει τώρα φυλακή. Να πει την αλήθεια της. Με λένε έτσι, είναι δικά μου τα παιδιά».

Όπως λέει, η 25χρονη έχει τέσσερα παιδιά και όχι έξι, όπως αναφέρθηκε κάποια στιγμή. Τονίζει, πως έκανε μεγάλο λάθος, που δεν είπε όλη την αλήθεια στην Αστυνομία από την πρώτη στιγμή. «Αυτό το παιδάκι που λέτε, δεν είναι δικό της. Είναι της άλλης μου αδερφής. Καμία σχέση. Αυτό το μωρό δεν είναι δικό της, που γεννήθηκε το 2017, που είναι 9 χρόνων, δεν είναι δικό της, είναι ζωντανό και τον έχει η γιαγιά του. Το μεγαλώνει η γιαγιά του. Αναφερθήκανε δύο θάνατοι χωρίς λόγο» είπε.

«Μας είχε πει ότι την χτύπαγε ο Πακιστανός»

Ο γαμπρός της κατηγορούμενης δίνει στην υπόθεση μία άλλη διάσταση. Όπως λέει, η 25χρονη είχε αναφέρει στο παρελθόν, πως ο σύντροφός της την κακοποιούσε: «Μας είχε πει ότι την χτύπαγε ο Πακιστανός. Της είχε πει η γυναίκα μου “πήγαινε να σωθείς από αυτόν” και αυτή εξακολουθεί και ήταν μαζί του. Ο Πακιστανός, αυτόν που είναι μέσα, έχει ένα παιδί (σ.σ. η 25χρονη) και άλλα τρία με έναν που είναι στη Γερμανία».

Οι συγγενείς της αγωνιούν και περιμένουν να μάθουν την τελική απόφαση της Δικαιοσύνης. «Μαζί (σ.σ. με τον Πακιστανό) έχουν μόνο το μωρό που είναι 10 μηνών, αγοράκι. Έχει άλλο έναν, που είναι 8 χρόνων. Έχει άλλο ένα, που είναι 6 χρόνων και το κοριτσάκι που είναι 3,5 χρόνων. Με έναν που είναι στη Γερμανία».