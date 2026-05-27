Ο ισραηλινός στρατός διέταξε την εκκένωση της νότιας λιβανικής πόλης Τύρος, έπειτα από νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών που, όπως ανέφερε, στόχευαν την ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού, οι κάτοικοι της Τύρου και των γύρω περιοχών ενημερώθηκαν ότι ο στρατός ήταν «υποχρεωμένος να ενεργήσει δυναμικά» καθώς η Χεζμπολάχ παραβίαζε την εκεχειρία που είχε συναφθεί πριν από πέντε εβδομάδες με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Την ίδια ημέρα, λιβανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ισραηλινές επιθέσεις σημειώθηκαν σε περιοχές του νότου και στην κοιλάδα Μπεκάα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρία άτομα στην πόλη Σουκίν.

Η Χεζμπολάχ, η οποία κατηγορεί με τη σειρά της το Ισραήλ για παραβίαση της εκεχειρίας, ανακοίνωσε ότι μάχεται με ισραηλινές δυνάμεις βόρεια του ποταμού Λιτάνι, περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Κλιμάκωση των επιχειρήσεων

Η εξέλιξη αυτή ήρθε μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του πρωθυπουργού του Ισραήλ για διεύρυνση των χερσαίων επιχειρήσεων, έπειτα από επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Χεζμπολάχ εναντίον στρατιωτών που βρίσκονται σε τμήμα του νότιου Λιβάνου, αλλά και εναντίον αμάχων στο βόρειο Ισραήλ.

Η νέα κλιμάκωση απειλεί να τινάξει στον αέρα τις συνομιλίες που διεξάγονται μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του Ιράν, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Το Ιράν επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει και τον Λίβανο, ενώ το Ισραήλ δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα να συνεχίσει τη μάχη κατά της απειλής της Χεζμπολάχ.

Οι απώλειες και η ανθρωπιστική κρίση

Ο Λίβανος ενεπλάκη στον πόλεμο στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για ισραηλινή επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Το Ισραήλ απάντησε με εκτεταμένη αεροπορική εκστρατεία και χερσαία εισβολή.

Παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 16 Απριλίου και έχει παραταθεί δύο φορές, οι ανταλλαγές πυρών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίστηκαν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, τουλάχιστον 3.213 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη του πολέμου, χωρίς να διευκρινίζεται πόσοι εξ αυτών είναι άμαχοι ή μαχητές.

Το Ισραήλ αναφέρει ότι 23 στρατιώτες και τέσσερις πολίτες έχουν σκοτωθεί και στις δύο πλευρές των συνόρων κατά την ίδια περίοδο.