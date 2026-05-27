Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (27/5), όταν φωτιά ξέσπασε σε διοικητικό κτίριο του διεθνούς αεροδρομίου Ιμάμης Χομεϊνί κοντά στην Τεχεράνη, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων MEHR.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χώρο που στεγάζει υπηρεσίες του αεροδρομίου, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών. Η φωτιά εντοπίστηκε γρήγορα και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Όπως ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για την πλήρη κατάσβεση, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας.

Τα αίτια της πυρκαγιάς στο κτίριο του τελωνείου παραμένουν άγνωστα, με τις αρμόδιες αρχές να ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε το περιστατικό.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για την έκταση των ζημιών ή τυχόν τραυματισμούς, σύμφωνα με το MEHR. Ομάδες διάσωσης και πυροσβέστες εξακολουθούν να επιχειρούν στο σημείο.