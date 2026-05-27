Νέες εξελίξεις έρχονται στο φως για την υπόθεση του θανάτου του ηθοποιού Μάθιου Πέρι, με τον πρώην προσωπικό του βοηθό, Κένεθ Ιουαμάσα, να βρίσκεται στο επίκεντρο σοβαρών κατηγοριών που σχετίζονται τόσο με τη διαχείριση κεταμίνης όσο και με απόπειρα συγκάλυψης στοιχείων.

Σύμφωνα με ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, ο Ιουαμάσα κατηγορείται ότι επιχείρησε να καταστρέψει αποδεικτικά στοιχεία που συνδέονται με τη χρήση κεταμίνης από τον σταρ της σειράς «Friends».

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, η απόπειρα συγκάλυψης φέρεται να ξεκίνησε περίπου μία ώρα μετά τον θάνατο του ηθοποιού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο τζακούζι της κατοικίας του στις 29 Οκτωβρίου 2023. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι καταστράφηκαν τόσο φυσικά όσο και ψηφιακά στοιχεία, ενώ φέρεται να υπήρξε προσπάθεια να εξαφανιστούν αποδείξεις που σχετίζονταν με κύκλωμα προμήθειας της ουσίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με νεότερα δικαστικά στοιχεία, ο πρώην βοηθός του Μάθιου Πέρι έχει ήδη δηλώσει ένοχος για συνωμοσία διανομής κεταμίνης που οδήγησε σε θάνατο, στο πλαίσιο συμφωνίας με τις αμερικανικές αρχές το 2024. Ο ίδιος αντιμετώπιζε αρχικά ποινή έως και 15 ετών κάθειρξης, ωστόσο οι εισαγγελείς εισηγούνται ποινή φυλάκισης 41 μηνών, βάσει της συνεργασίας του με τη Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Ιουαμάσα, χωρίς ιατρική εκπαίδευση, φέρεται να χορήγησε επανειλημμένα δόσεις κεταμίνης στον ηθοποιό, ακόμη και κατά τις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατό του στις 29 Οκτωβρίου 2023. Οι αρχές αναφέρουν ότι στη συνέχεια προσπάθησε να αποκρύψει την εμπλοκή του, δίνοντας ψευδείς καταθέσεις και ισχυριζόμενος ότι ο ίδιος ο ηθοποιός είχε κρύψει τα φιαλίδια της ουσίας μέσα στο σπίτι.

Η υπόθεση αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα με την ανακοίνωση της τελικής ποινής, ενώ οι δικαστικές διαδικασίες συνεχίζονται για την πλήρη αποτύπωση των συνθηκών γύρω από τον θάνατο του Μάθιου Πέρι.