Η «Βασίλισσα της Κεταμίνης» καταδικάστηκε σε φυλάκιση για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, πρωταγωνιστή της δημοφιλούς σειράς «Friends». Σύμφωνα με απόφαση ομοσπονδιακού δικαστηρίου των ΗΠΑ, η γυναίκα που παραδέχθηκε την ενοχή της για την πώληση της ουσίας στον ηθοποιό θα εκτίσει ποινή 15 ετών.

Η ομοσπονδιακή δικαστής Σέριλιν Πις Γκάρνετ ανακοίνωσε την Τετάρτη την ποινή εις βάρος της 42χρονης Τζάσβιν Σάνγκα. Η καταδικασθείσα είναι η τρίτη από τα πέντε άτομα που ομολόγησαν την ενοχή τους για την υπόθεση της θανατηφόρας υπερβολικής δόσης του 54χρονου Πέρι. Ο ρόλος του ως Τσάντλερ Μπινγκ στο «Friends» τον είχε καταστήσει έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους τηλεοπτικούς αστέρες των δεκαετιών του 1990 και του 2000.

Η Σάνγκα είναι η μόνη από τους κατηγορούμενους της οποίας η συμφωνία αποδοχής ενοχής περιλάμβανε ρητή αναγνώριση ευθύνης για τον θάνατο του Πέρι. Οι δικηγόροι της υποστήριξαν ότι ο χρόνος κράτησης που έχει ήδη εκτίσει από την απαγγελία κατηγοριών τον Αύγουστο του 2024 θα έπρεπε να θεωρηθεί επαρκής.

Επικαλέστηκαν επίσης την απουσία ποινικού μητρώου και την υποδειγματική της συμπεριφορά στη φυλακή, τονίζοντας πως είναι απίθανο να επιστρέψει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Η τραγική κατάληξη του ηθοποιού

Ο Μάθιου Πέρι βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του στο Λος Άντζελες. Ο ιατροδικαστής κατέληξε ότι η κεταμίνη —ουσία που χρησιμοποιείται κυρίως ως χειρουργικό αναισθητικό— αποτέλεσε την κύρια αιτία θανάτου.

Ο Πέρι λάμβανε το φάρμακο νόμιμα μέσω του θεράποντος ιατρού του, στο πλαίσιο θεραπείας για την κατάθλιψη. Ωστόσο, όταν ζήτησε μεγαλύτερες ποσότητες από τις επιτρεπόμενες, απευθύνθηκε αρχικά στον Δρ. Σαλβαδόρ Πλασένσια, ο οποίος παραδέχθηκε ότι του πούλησε παράνομα κεταμίνη και καταδικάστηκε σε 2,5 χρόνια φυλάκισης.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του, ο ηθοποιός προμηθεύτηκε 25 φιαλίδια κεταμίνης από τη Σάνγκα, έναντι 6.000 δολαρίων σε μετρητά. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβανόταν και η θανατηφόρα δόση που του στοίχισε τη ζωή.