Οι αστυνομικές Αρχές στα Χανιά εξετάζουν μια καταγγελία βιασμού που φέρεται να σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε περιοχή της Καντάνου, με θύμα μία 36χρονη Γαλλίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το cretalive.gr, η 36χρονη, η οποία είναι στο νησί για διακοπές, διασκέδαζε σε beach bar της περιοχής και – όπως φέρεται να ανέφερε – είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Κατά το τοπικό σάιτ, η ίδια κατήγγειλε ότι είχε ερωτική επαφή με 39χρονο Αλβανό εργαζόμενο στο κατάστημα, υποστηρίζοντας ωστόσο πως δεν ήταν σε θέση να συναινέσει, λόγω της κατάστασης μέθης στην οποία βρισκόταν.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του 39χρονου, ενώ ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει πως ό,τι συνέβη έγινε με τη συναίνεση της 36χρονης.