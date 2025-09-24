Ο κινηματογράφος έγινε φτωχότερος με τον θάνατο της Κλαούντια Καρντινάλε. Η θρυλική ηθοποιός έσβησε την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025, σε ηλικία 87 ετών, στη Νεμούρ της Γαλλίας, κοντά στο Παρίσι. «Μας αφήνει την κληρονομιά μιας ελεύθερης και εμπνευσμένης γυναίκας, τόσο μέσα από τη διαδρομή της ως γυναίκα όσο και ως καλλιτέχνης», ανέφερε ο μάνατζέρ της, Λοράν Σαβρί, στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Με τη χαρακτηριστική της ομορφιά, τη μελαγχολική φωνή και την αφοπλιστική παρουσία της, η Καρντινάλε υπήρξε από τα πιο ισχυρά σύμβολα της «χρυσής εποχής» του ιταλικού σινεμά. Συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Φεντερίκο Φελίνι, ο Λουκίνο Βισκόντι και ο Σέρτζιο Λεόνε, ενώ έπαιξε δίπλα σε ονόματα όπως ο Μπερτ Λάνκαστερ, ο Αλέν Ντελόν και ο Χένρι Φόντα.

Η καριέρα της εκτοξεύτηκε τη δεκαετία του 1960, όταν θεωρήθηκε η ιταλική απάντηση στη Μπριζίτ Μπαρντό, μετά την επιτυχία της Σοφίας Λόρεν. Στην πορεία της γύρισε περισσότερες από 150 ταινίες και απέσπασε πλήθος βραβείων, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην έβδομη τέχνη.

Η προσωπική τραγωδία

Πίσω από τη λάμψη, η ζωή της σημαδεύτηκε από ένα τραγικό γεγονός. Σε ηλικία 17 ετών έπεσε θύμα βιασμού από Γάλλο παραγωγό και έμεινε έγκυος. Ο γιος της, Πατρίκ, γεννήθηκε το 1958 στο Λονδίνο. Υπό τις τότε συνθήκες, οι γονείς της τον μεγάλωσαν σαν να ήταν μικρότερος αδελφός της, αποκαλύπτοντάς του την αλήθεια μόνο όταν έγινε οκτώ ετών.

Η ίδια, παρά την αρχική της άρνηση να ασχοληθεί με το σινεμά, αποφάσισε να στηρίξει τον εαυτό της και το παιδί της μέσα από την υποκριτική. Σε συνέντευξή της στη Le Monde το 2017 είχε πει: «Το έκανα για εκείνον, για τον Πατρίκ, το παιδί που ήθελα να κρατήσω παρά τις περιστάσεις. Ήμουν πολύ νέα, ντροπαλή, σεμνότυφη. Και χωρίς την παραμικρή διάθεση να εκτεθώ στα κινηματογραφικά πλατό».

Από την Τύνιδα στο Χόλιγουντ

Η Κλοντ Ζοζεφίν Ροζ Καρντινάλε γεννήθηκε στην Τύνιδα το 1938, από Σικελούς γονείς. Μεγαλώνοντας μιλούσε αραβικά, γαλλικά και σικελικά, ενώ τα ιταλικά τα έμαθε αργότερα, με αρκετή δυσκολία – για αυτό και στις πρώτες της ταινίες η φωνή της ντουμπλαρίστηκε.

Η πρώτη της διάκριση ήρθε το 1957, όταν κέρδισε έναν διαγωνισμό ομορφιάς και ταξίδεψε στο Φεστιβάλ Βενετίας, όπου τράβηξε την προσοχή του Τύπου. «Ήταν εξαιτίας του μπικίνι μου», είχε δηλώσει αστειευόμενη. Αν και τότε ισχυριζόταν πως δεν ήθελε να γίνει ηθοποιός, σύντομα η ζωή της άλλαξε ριζικά.

Η μεγάλη της επιτυχία ήρθε το 1958 με την ταινία «Big Deal on Madonna Street» του Μάριο Μονιτσέλι. Σύντομα ακολούθησαν αριστουργήματα όπως το «8½» του Φελίνι και «Ο Γατόπαρδος» του Βισκόντι.

Σχέσεις και οικογένεια

Το 1966 παντρεύτηκε τον παραγωγό Φράνκο Κριστάλντι, ο οποίος υιοθέτησε τον γιο της. Αργότερα η ίδια αποκάλυψε ότι ο γάμος αυτός ήταν περισσότερο τυπικός και πως η σχέση τους ήταν ελεγχόμενη, με τον Κριστάλντι να διαχειρίζεται τα οικονομικά της. «Ήμουν απλώς μια υπάλληλος, σαν εργαζόμενη σε γραφείο», είχε πει στο Variety.

Μετά τον χωρισμό τους, βρέθηκε στο πλευρό του σκηνοθέτη Πασκουάλε Σκουιτιέρι, με τον οποίο απέκτησε μια κόρη το 1979. Έμειναν μαζί για τέσσερις δεκαετίες, έως τον θάνατό του το 2017. «Δεν παντρεύτηκα ποτέ. Είχα μόνο έναν σημαντικό άνδρα στη ζωή μου, τον σκηνοθέτη Πασκουάλε Σκουιτιέρι», είχε πει η ίδια.