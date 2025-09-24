Η εμβληματική Ιταλίδα ηθοποιός Κλαούντια Καρντινάλε απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών, στο σπίτι της στη Νεμούρ, κοντά στο Παρίσι, περιστοιχισμένη από την οικογένειά της. Η είδηση επιβεβαιώθηκε από τον ατζέντη της, Λοράν Σαβρί.

Η Καρντινάλε «μας αφήνει την κληρονομιά μιας ελεύθερης και εμπνευσμένης γυναίκας, τόσο στην καριέρα της ως γυναίκα όσο και ως καλλιτέχνιδα» έγραψε στη δήλωση του.

Η Καρντινάλε, το πραγματικό όνομα της οποίας ήταν Κλοντ Ζοζεφίν Ροζ Καρντινάλε, γεννήθηκε στην Τύνιδα το 1938.

Yπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του παγκόσμιου κινηματογράφου, πρωταγωνιστώντας σε ταινίες που άφησαν εποχή.

Συνεργάστηκε με μερικούς από τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες του 20ού αιώνα, όπως με τον Λουκίνο Βισκόντι στο Γατόπαρδο, τον Φεντερίκο Φελίνι στο 8½, και τον Σέρτζιο Λεόνε στο Κάποτε στη Δύση.

Το υποκριτικό της ταλέντο, η αισθησιακή της ομορφιά και η εσωτερική της δύναμη την κατέστησαν παγκόσμιο ίνδαλμα, αναγνωρισμένο από κοινό και κριτικούς σημειώνει η Corriere Della Sera.

Ο θάνατός της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον κόσμο του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, αλλά η κληρονομιά της θα συνεχίσει να λάμπει μέσα από τις αριστουργηματικές ταινίες στις οποίες συμμετείχε, υπενθυμίζοντας σε όλους το μεγαλείο της τέχνης της.

Η Ιταλίδα ηθοποιός πέθανε «έχοντας στο πλευρό της τα παιδιά της», στο Νεμούρ, κοντά στο Παρίσι, όπου είχε εγκατασταθεί εδώ και πολλά χρόνια.

Μια ζωή μεγαλύτερη από τη μεγάλη οθόνη