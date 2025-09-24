Η εμβληματική Ιταλίδα ηθοποιός Κλαούντια Καρντινάλε απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών, στο σπίτι της στη Νεμούρ, κοντά στο Παρίσι, περιστοιχισμένη από την οικογένειά της. Η είδηση επιβεβαιώθηκε από τον ατζέντη της, Λοράν Σαβρί.
Rip Claudia cardinale pic.twitter.com/KLT2gqf300
— █▒ clippyotr (@pmullr) September 23, 2025
Η Καρντινάλε «μας αφήνει την κληρονομιά μιας ελεύθερης και εμπνευσμένης γυναίκας, τόσο στην καριέρα της ως γυναίκα όσο και ως καλλιτέχνιδα» έγραψε στη δήλωση του.
Η Καρντινάλε, το πραγματικό όνομα της οποίας ήταν Κλοντ Ζοζεφίν Ροζ Καρντινάλε, γεννήθηκε στην Τύνιδα το 1938.
Yπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του παγκόσμιου κινηματογράφου, πρωταγωνιστώντας σε ταινίες που άφησαν εποχή.
Συνεργάστηκε με μερικούς από τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες του 20ού αιώνα, όπως με τον Λουκίνο Βισκόντι στο Γατόπαρδο, τον Φεντερίκο Φελίνι στο 8½, και τον Σέρτζιο Λεόνε στο Κάποτε στη Δύση.
Το υποκριτικό της ταλέντο, η αισθησιακή της ομορφιά και η εσωτερική της δύναμη την κατέστησαν παγκόσμιο ίνδαλμα, αναγνωρισμένο από κοινό και κριτικούς σημειώνει η Corriere Della Sera.
Ο θάνατός της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον κόσμο του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, αλλά η κληρονομιά της θα συνεχίσει να λάμπει μέσα από τις αριστουργηματικές ταινίες στις οποίες συμμετείχε, υπενθυμίζοντας σε όλους το μεγαλείο της τέχνης της.
Η Ιταλίδα ηθοποιός πέθανε «έχοντας στο πλευρό της τα παιδιά της», στο Νεμούρ, κοντά στο Παρίσι, όπου είχε εγκατασταθεί εδώ και πολλά χρόνια.
Μια ζωή μεγαλύτερη από τη μεγάλη οθόνη
Η Κλαούντια Καρντινάλε, γεννημένη ως Κλωντ Ζοζεφίν Ροζ Καρντινάλε στις 15 Απριλίου 1938 στην Τύνιδα της Τυνησίας, ήταν μια από τις πιο λαμπρές σταρ της χρυσής εποχής του ιταλικού κινηματογράφου.
Οι παππούδες της κατάγονταν από τη Σικελία και οι γονείς της ήταν Ιταλοί που είχαν γεννηθεί στην Τυνησία. Μεγαλωμένη σε ένα τριγλωσσικό περιβάλλον (αραβικά, γαλλικά, σικελική διάλεκτο), ξεκίνησε την κινηματογραφική της καριέρα στην Ιταλία, όπου στην αρχή δυσκολευόταν με την ιταλική γλώσσα και η φωνή της ντουμπλαριζόταν στις πρώτες ταινίες της.
Η Καρντινάλε πρωτοαναδείχθηκε μέσα από έναν διαγωνισμό ομορφιάς που κέρδισε το 1957 ως Η Πιο Ωραία Ιταλίδα της Τυνησίας. Αυτό υπήρξε το πρώτο της βήμα προς τη διεθνή φήμη.
Η πρώτη της μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία ήρθε με την ταινία Ο Κλέψας του Κλέψαντος, όπου άρχισε να αποκτά σημαντική αναγνωρισιμότητα.
Με την εκθαμβωτική ομορφιά της, τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή και την υποκριτική της ευκολία σε ρόλους από την κομψή πριγκίπισσα μέχρι την απλή κοπέλα του λαού, έγινε ανάμεσα στις μεγαλύτερες σταρ του ιταλικού και παγκόσμιου σινεμά, παρόλο που συχνά την συγκρίνανε με τη Σοφία Λόρεν και την Μπριζίτ Μπαρντό, ξεχωρίζοντας με τη δική της μοναδική αύρα.
Κατά τη διάρκεια της καριέρας της συνεργάστηκε με κορυφαίους σκηνοθέτες όπως ο Βισκόντι, ο Φεντερίκο Φελίνι, ο Σέρτζιο Λεόνε και ο Βέρνερ Χέρτζογκ.
Με πάνω από 150 ταινίες στο ενεργητικό της, κατέγραψε πολλούς ρόλους που άφησαν ιστορία. Ξεχωρίζουν ταινίες όπως το Αίμα Στην Κόψη του Ξυραφιού (1973-1974), όπου συνεργάστηκε και στη ζωή με τον σκηνοθέτη Πασκουάλε Σκουιτιέρι, με τον οποίο απέκτησε και κόρη και μοιράστηκε μια μακροχρόνια σχέση μέχρι το 1999.
Οι προσωπικές της σχέσεις, ιδίως με τον παραγωγό Φράνκο Κριστάλντι, είχαν μεγάλες επιπτώσεις στην καριέρα της, με περιόδους κρίσης και ανανέωσης.
Το άγνωστο δράμα και η διαχρονική γοητεία
Η Καρντινάλε δεν έζησε χωρίς τραύμα. Ο βιασμός στα 16 της χρόνια σημάδεψε για πάντα τη ζωή της ωστόσο παρά τις όποιες αντιξοότητες, παρέμεινε δυνατή και αφοσιωμένη στην τέχνη της, αποφεύγοντας επανειλημμένα τις παγίδες της κοσμικής ζωής.
Αξίζει να σημειωθεί πως παρά το γεγονός ότι παντρεύτηκε τον Φράνκο Κριστάλντι στην Ατλάντα των ΗΠΑ το 1967, ο γάμος τους δεν αναγνωρίστηκε επίσημα στην Ιταλία, γεγονός που δημιούργησε εντάσεις και στην επαγγελματική της ζωή.
Η Κλαούντια Καρντινάλε δεν ήταν μόνο μια σταρ ομορφιάς αλλά και μια ηθοποιός με βάθος και αλήθεια στους ρόλους της σημειώνει η Corriere Della Sera.
Η γοητεία της αποτυπώθηκε σε πάνω από 900 εξώφυλλα περιοδικών σε 25 χώρες, ενώ αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για πολλές επόμενες γενιές ηθοποιών. Το ταλέντο της και η ζωντάνια που έβγαζε στην οθόνη ήταν αυτά που μένουν ανεξίτηλα στο κοινό και τους λάτρεις του κινηματογράφου.
Μια από τις μεγάλες μυθικές μορφές του παγκόσμιου κινηματογράφου, ένα σύμβολο της γοητείας, της τέχνης και της ανθεκτικότητας. Η ζωή και η καριέρα της είναι μια ιστορία που συναρπάζει και εμπνέει όσο λίγες.