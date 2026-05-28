Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί την Τεχνητή Νοημοσύνη «την απόλυτη αυθεντία» σε καμία δημιουργική διαδικασία. Ο διάσημος σκηνοθέτης, που είχε ήδη ασχοληθεί με το θέμα στην ταινία του «A.I. – Τεχνητή Νοημοσύνη» (2001), μίλησε για τη χρήση της τεχνολογίας στο σινεμά.

Σε συνέντευξή του στο podcast IMO με οικοδεσπότες τη Μισέλ Ομπάμα και τον Κρεγκ Ρόμπινσον τόνισε ότι δεν επιθυμεί η ΤΝ να υποκαταστήσει την ανθρώπινη δημιουργικότητα στο Χόλιγουντ. Ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός αναγνώρισε ότι η τεχνολογία μπορεί να φανεί χρήσιμη σε τομείς όπως η ιατρική, ωστόσο εξέφρασε ανησυχία για τις συνέπειές της στη δική του βιομηχανία.

«Εκεί που με ενοχλεί η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι όταν διεκδικεί μια θέση στο τραπέζι ενός σεναριογράφου», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Φαντάσου έξι ανθρώπους συγγραφείς και μία άδεια καρέκλα, μπροστά από την οποία υπάρχει ένας υπολογιστής. Αυτός είναι ο έβδομος “σεναριογράφος”. Δεν είμαι διατεθειμένος να τον αφήσω να πάρει τη θέση κανενός, γιατί δεν πιστεύω ότι η συνείδηση μπορεί να αναπαραχθεί. Τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ψυχή. Κανένας αλγόριθμος δεν μπορεί να τη δημιουργήσει… Η ιδέα ενός υπολογιστή που νομίζει ότι αισθάνεται περισσότερα από εμάς είναι καταστροφική, με βάση αυτά που έμαθα και τον τρόπο που ασκώ τη σκηνοθεσία και την παραγωγή».

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι δεν απορρίπτει κάθε χρήση της ΤΝ: «Αν με βοηθήσει να εντοπίσω τοποθεσίες γυρισμάτων, τέλεια. Μας γλιτώνει από πολλή γραφειοκρατική δουλειά».

Steven Spielberg gives his thoughts on AI usage in filmmaking: “I don’t believe there is any substitute for the soul. I don’t think that’s an algorithm that is inventible… don’t tell me I don’t have the right antagonist in this story, don’t tell me how to write my dialogue,… pic.twitter.com/HT4WaQLtLM — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 27, 2026

Ο σκηνοθέτης υπογράμμισε ότι δεν χρειάζεται την Τεχνητή Νοημοσύνη για να του υποδείξει αν ένας ανταγωνιστής ταιριάζει στην ιστορία, πώς να γράψει τους διαλόγους ενός χαρακτήρα ή ακόμα και πώς να σχεδιάσει τα σκηνικά.

«Χρησιμοποιήστε την ΤΝ ως εργαλείο, όχι ως τον τελικό κριτή σε κάθε δημιουργική απόφαση. Εκεί βάζω εγώ τα όρια», κατέληξε.