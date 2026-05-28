Σε μια ιστορική αλλαγή προχωρά η διοργάνωση της Χρυσής Μπάλας του 2026, καθώς η 70ή τελετή απονομής θα διεξαχθεί φέτος στο Λονδίνο και όχι στο Παρίσι, όπως συνέβαινε παραδοσιακά.

Η λαμπερή εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για τις 26 Οκτωβρίου και θα αποτελέσει την πρώτη φορά που η βρετανική πρωτεύουσα θα φιλοξενήσει το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γκαλά.

Η επιλογή του Λονδίνου μόνο τυχαία δεν θεωρείται, αφού η φετινή επετειακή διοργάνωση θα λειτουργήσει και ως φόρος τιμής προς τον Σερ Στάνλεϊ Μάθιους, τον πρώτο ποδοσφαιριστή που κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα το 1956.

Το βραβείο δημιουργήθηκε από το γαλλικό περιοδικό France Football και από το 2024 συνδιοργανώνεται με την UEFA, παραμένοντας η κορυφαία ατομική διάκριση στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.