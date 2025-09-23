Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής της Παρί Σεν Ζερμέν, Ουσμάν Ντεμπελέ, κατέκτησε το βραβείο της Χρυσής Μπάλας για την σεζόν 2024-25. Ο Γάλλος έκανε «γεμάτη» σεζόν πετυχαίνοντας 35 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις ενώ επίσης «μοίρασε» 16 ασίστ. Κατέκτησε όλους τους τίτλους που θα μπορούσε να κατακτήσει, την Ligue 1, το Coup De France, το φετινό Super Cup, στο οποίο φυσικά συμμετείχε λόγω της κατάκτησης του UEFA Champions League.

Ο πρώην συμπαίκτης του στην πρώην ομάδα του, την Μπαρτσελόνα, ο «θρύλος» του ποδοσφαίρου, Λιονέλ Μέσι, ο οποίος έχει στην κατοχή του 8 Χρυσές Μπάλες, εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στον Γάλλο επιθετικό μέσω απάντησής του στην ανάρτηση που έκανε ο Ντεμπελέ στο Instagram με φωτογραφία του να κρατάει το βραβείο της Χρυσής Μπάλας.

Συγκεκριμένα, ο Αργεντίνος είπε:

«Τεράστιε Ους! Συγχαρητήρια, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για σένα. Την αξίζεις!»