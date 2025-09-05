Ένα ιδανικό φινάλε για έναν ημίθεο του ποδοσφαίρου. Ο Λιονέλ Μέσι πέτυχε δύο γκολ στη νίκη της Αργεντινής επί της Βενεζουέλας (3-0) για τα προκριματικά του Μουντιάλ, στο τελευταίο επίσημο παιχνίδι της καριέρας του με τη φανέλα των Μπινκοσελέστε ενώπιον των συμπατριωτών του.

Οι στιγμές ήταν τόσο συγκλονιστικές ώστε ρίγησαν μέχρι και τα τσιμέντα του μυθικού Μονουμεντάλ.

Από τη στιγμή που ο 38χρονος Μέσι πάτησε πόδι του στον αγωνιστικό χώρο για ζέσταμα, η συγκίνηση ήταν έκδηλη σε κάθε γωνιά. Ο μεγάλος Αργεντινός εμφανίστηκε βουρκωμένος ενώ έψαλε τον εθνικό ύμνο της χώρας του μαζί με τους τρεις γιους του. Στη συνέχεια αρκετές φορές το κοινό τον χειροκρότησε όρθιος ενώ το Μονουμεντάλ σείστηκε κάθε φορά που έστελνε την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα.

«Το να μπορέσω να τελειώσω έτσι ήταν κάτι που πάντα ονειρευόμουν. Να είμαι με τους ανθρώπους μου. Για πολλά χρόνια αισθανόμουν στοργή για την Μπαρτσελόνα…και συνεχίζω. Το όνειρό μου όμως ήταν να το ζήσω εδώ, στη χώρα μου με τους ανθρώπους μου».

Ο Μέσι απέφυγε να αναφερθεί στα μελλοντικά του σχέδια για την εθνική ομάδα, αν και όλοι υποψιάζονται πως το μεγάλο φινάλε θα είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

«Η λογική ήταν πως δεν θα τα κατάφερνα. Όμως τώρα βρισκόμαστε εδώ. Είμαι ενθουσιασμένος, ανυπόμονος, αλλά όπως πάντα έλεγα, παίρνω τα πράγματα μέρα με τη μέρα, παιχνίδι με παιχνίδι. Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι σήμερα ήταν το τελευταίο παιχνίδι (στην Αργεντινή). Από εδώ και πέρα, μέρα με τη μέρα, προσπαθώ να νιώθω καλά και να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου. Όταν νιώθω καλά, το απολαμβάνω. Αν δεν είμαι εδώ, είναι επειδή περνάω άσχημα και θα προτιμούσα να μην είμαι εκεί».

Ο Μέσι θα επιλέγει στο εξής τα παιχνίδια που θα αγωνίζεται με την Εθνική Αργεντινής, όπως το επόμενο εναντίον του Ισημερινού για να φτάσει στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση στα γήπεδα των ΗΠΑ του Καναδά και του Μεξικού, το επόμενο καλοκαίρι.