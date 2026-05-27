Ο Λούκα Βιλντόζα ζει μια από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής του, καθώς έγινε πατέρας για πρώτη φορά, με τη σύντροφό του και επαγγελματία βολεϊμπολίστρια Μιλίτσα Τάσιτς να φέρνει στον κόσμο τον γιο τους.

Το χαρμόσυνο γεγονός έκανε γνωστό ο ίδιος ο Αργεντινός γκαρντ της Βίρτους Μπολόνια, ο οποίος στο παρελθόν έχει φορέσει τις φανέλες του Παναθηναϊκού AKTOR και του Ολυμπιακού, μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στα social media, συνοδευόμενη από φωτογραφίες από το μαιευτήριο.

«Η καρδιά μου, ο κόσμος μου, τα πάντα μου. Καλωσήρθες Τέο της καρδιάς μου», έγραψε χαρακτηριστικά, με το μήνυμά του να συγκεντρώνει μέσα σε λίγη ώρα χιλιάδες αντιδράσεις και ευχές από φίλους και θαυμαστές.

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε το ζευγάρι, αποτυπώνεται η έντονη συγκίνηση της στιγμής, με τον Βιλντόζα να κρατά στην αγκαλιά του το νεογέννητο μωρό και τη Μιλίτσα Τάσιτς να ποζάρει χαμογελαστή δίπλα τους, γεμάτη ευτυχία.