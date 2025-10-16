Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ANSA, το ζευγάρι αφέθηκε ελεύθερο καθώς ο εισαγγελέας έκρινε πως απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού. Ο δικηγόρος του Αργεντινού γκαρντ της Βίρτους Μπολόνια υποστήριξε ότι τα στοιχεία που προέκυψαν από τις πρώτες καταθέσεις του πληρώματος του ασθενοφόρου δεν αποτυπώνουν πλήρως την πραγματική εικόνα.

Ο Βιλντόζα, όπως αναφέρουν τα ιταλικά μέσα, θα ταξιδέψει κανονικά με την ομάδα του για τη Γαλλία, ενόψει του αγώνα της Παρασκευής (17/10, 21:00) απέναντι στη Βιλερμπάν, στο πλαίσιο της EuroLeague.

Οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, μετά το ματς της Βίρτους με τη Μονακό. Το αυτοκίνητο του ζευγαριού φέρεται να συγκρούστηκε με ασθενοφόρο που είχε σταματήσει στο πλάι του δρόμου. Όταν μέλος του πληρώματος βγήκε να ζητήσει εξηγήσεις, η σύζυγος του Βιλντόζα, Μίλιτσα Τάσιτς, φέρεται να της επιτέθηκε, ενώ ο μπασκετμπολίστας την άρπαξε από τον λαιμό και το χέρι.

Το περιστατικό, που διερευνάται ως προσβολή κατά εργαζόμενης στον χώρο της υγείας, συνέβη κοντά στην Porta San Felice στη Μπολόνια. Η αστυνομία επενέβη έπειτα από καταγγελία στις 11:00 το βράδυ.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση στην Ιταλία, με τη Βίρτους Μπολόνια να μην έχει σχολιάσει ακόμη επίσημα τα γεγονότα.