Ο Λούκα Βιλντόζα, άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR και του Ολυμπιακού και νυν της Βίρτους Μπολόνια, σύμφωνα δημοσίευμα στην Ιταλία φέρεται να «μπλέχτηκε» σε καυγά με προσωπικό ασθενοφόρου.

Συγκεκριμένα ο Αργεντίνος γκαρντ και η σύζυγό του (Μιλίτσα Βιλντόσα) συνελήφθησαν χθες το βράδυ και μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, με την κατηγορία επίθεσης σε ιατρικό προσωπικό.

Στη Via Calori ένα ασθενοφόρο σταμάτησε για να καλέσει τη διεύθυνση ενός επείγοντος περιστατικού. Ο Βιλντόζα πρώτα άναψε τα φώτα στο ασθενοφόρο και στη συνέχεια προσέβαλε το προσωπικό που βρισκόταν στο όχημα, καθώς ήθελε να το προσπεράσει με το όχημά του. Ο παίκτης της Βίρτους συνάντησε ξανά το ασθενοφόρο, κατά μήκος της οδού Viale Silvani, με το ιατρικό προσωπικό να έχει αναμμένα τα φώτα του και αναμμένες τις σειρήνες του οχήματος.

Στη συνέχεια, ο Βιλντόζα φέρεται να εμπόδισε το όχημα έκτακτης ανάγκης, φρενάροντας και κάνοντας ελιγμούς. Οι διασώστες σταμάτησαν για να ρωτήσουν τους λόγους αυτής της εχθρικής συμπεριφοράς, με τον μπασκετμπολίστα να τους φωνάζει και να τους κατηγορεί ότι τον εμπόδισαν επειδή «έπαιζαν» με τα τηλέφωνά τους.

«Φέρεται να προκάλεσε και στη συνέχεια επιτέθηκε, χωρίς λόγο, σε ένα πλήρωμα του Ερυθρού Σταυρού που πήγαινε να βοηθήσει έναν τραυματία με ασθενοφόρο κατά μήκος των λεωφόρων.

Άρπαξε έναν από τους διασώστες από τον λαιμό και της επιτέθηκε», μετέφερε ηIl Resto del Carlino.