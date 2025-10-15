Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Βιλερμπάν στο ΟΑΚΑ με σκορ 91-85 σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε για την 4η αγωνιστική της EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός πλέον βρίσκεται στο 3-1 στην διοργάνωση. Ο Ρισόν Χολμς μαζί με τον Κέντρικ Ναν ήταν οι πρωταγωνιστές του αγώνα, με τους δύο Αμερικανούς να έχουν από 24 και 26 πόντους αντίστοιχα, με τον σέντερ του Παναθηναϊκού να προσθέτει επίσης 10 ριμπάουντ. Καλύτερος παίκτης των Γάλλων ο Νάντο Ντε Κολό με 18 πόντους και 7 ασίστ.

O αγώνας

Πρώτο ημίχρονο

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν το ματς δυνατά, παίζοντας ομαδικό μπάσκετ και πολλαπλοί παίκτες έβαλαν την μπάλα στο καλάθι της αντίπαλης ομάδας. O Σορτς ξεκίνησε με 3 ασίστ την περίοδο και ο Χουάντσο είχε 6 ριμπάουντ, ενώ ο Κέντρικ Ναν έδειξε πως ξεπέρασε τον τραυματισμό του στο γόνατο καθώς είχε 9 πόντους και ο Λάιτι είχε 7 για την Βιλερμπάν, με τον Παναθηναϊκό να έχει προβάδισμα 7 πόντων στο τέλος της περιόδου.

Η Βιλερμπάν με εξαιρετική ευστοχία από την γραμμή του τριπόντου κατάφερε μέσα σε 3 λεπτά να ισοφαρίσει τον Παναθηναϊκό στην αρχή της δεύτερης περιόδου. Ο Γκριγκόνις ευστόχησε σε τρίποντο το οποίο ήταν το πρώτο του καλάθι στην EuroLeague μετά τον σοβαρό τραυματισμό του. Ο Ναν συνέχισε να πρωταγωνιστεί για ακόμα μία φορά για τους «Πράσινους» καθώς έφτασε τους 18 πόντους, όμως η Βιλερμπάν με ομαδική προσπάθεια κρατήθηκε σχετικά κοντά στο ματς, στους 9 πόντους.

Δεύτερο ημίχρονο

Ο Ρισόν Χολμς ήταν άκρως θετικός σε όλο τον αγώνα όμως και στην τρίτη περίοδο είχε φτάσει τους 15 πόντους και τα 8 ριμπάουντ. Ο Παναθηναϊκός με τον Αμερικανό ψηλό αύξησε και άλλο την διαφορά του, όμως μια προσπάθεια τον Λάιτι και Τραορέ έφερε το ματς κοντά στην διαφορά του ημιχρόνου, στους 8 πόντους.

Οι δύο ομάδες μπήκαν δυνατά στην τελευταία περίοδο ανταλλάζοντας καλάθια με τον Λάιτι με τρίποντο να μειώνει την διαφορά στους 3 πόντους. Μετά από αυτό το καλάθι ακολούθησαν δύο συνεργασίες Ναν και Χολμς που κατέληξαν σε καρφώματα του Αμερικανού σέντερ. Η Βιλερμπάν ωστόσο κατάφερε και πάλι να μειώσει στους τρεις με ένα σουτ του Ουότσον στα μισά της τελευταίας περιόδου. Ο Όσμαν και ο Ναν ξαναέδωσαν διαφορά ασφαλείας στον Παναθηναϊκό καθώς είχε διαφορά έξι πόντων δύο λεπτά πριν το τέλος. Ο Ντε Κολό με τρίποντο μείωσε και πάλι στους τρεις πόντους, όμως ο Χολμς φώναξε «παρών» και με γκολ φάουλ απάντησε στον Γάλλο άσσο. Ο Παναθηναϊκός στο τέλος ήταν μπροστά με 6 πόντους και πανηγύρισε την τρίτη του φετινή νίκη στην EuroLeague.

Το σκορ στο τέλος κάθε περιόδου:

26-19, 48-39, 68-59, 91-85