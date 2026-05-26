Σε ένα μαγικό σκηνικό, οι «Ημέρες Θάλασσας 2026» ανοίγουν τα πανιά τους και υποδέχονται μία από τις πιο σπουδαίες και αυθεντικές ερμηνεύτριες, την Ελένη Τσαλιγοπούλου, την Παρασκευή 29 Μαΐου, στις 20:00, στο Πασαλιμάνι.

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια έρχεται στον Πειραιά για μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και συναίσθημα με τραγούδια, που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή, ανοίγοντας με τον πιο όμορφο τρόπο τη σημαντικότερη γιορτή εξωστρέφειας της πόλης, σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία του Πειραιά.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαχρονικές επιτυχίες, λαϊκά και παραδοσιακά ακούσματα, αλλά και μουσικές επιρροές από τα Βαλκάνια, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι, γεμάτο μελωδίες και θαλασσινή αύρα.

Παράλληλα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει και τραγούδια από τον πρόσφατο δίσκο «Ριγιούνιον», που δημιούργησε μαζί με τον Κώστα Λειβαδά.

Οι «Ημέρες Θάλασσας 2026» θα διαρκέσουν έως τις 14 Ιουνίου, με περισσότερες από 120 δωρεάν εκδηλώσεις σε όλη την πόλη, αναδεικνύοντας τη βαθιά σχέση του Πειραιά με τη θάλασσα, την παράδοση, τον πολιτισμό, την ιστορία και τον αθλητισμό.

Για τις «Ημέρες Θάλασσας 2026»

Οι Ημέρες Θάλασσας και εφέτος διοργανώνονται στο πλαίσιο της Πράξης “Τουριστική Προβολή Δήμου Πειραιά” του Προγράμματος “ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027″από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό “ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.” σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού του Δήμου Πειραιά.

Οι δράσεις χρηματοδοτούνται από τους πόρους του Προγράμματος “Αττική” 2021-2027 μέσω της Ο.Χ.Ε. του Δήμου Πειραιά. Όλες οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν.

Τελούν υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού, του ΕΟΤ και της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της European Maritime Day (E.M.D.).

Αναλυτικά το πρόγραμμα των Ημερών Θάλασσας 2026, πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης στο: www.imeresthalassas.gr

