Ο Σταύρος Φλώρος συνεχίζει να δίνει τη δική του μάχη για ανάρρωση σε νοσοκομείο των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε δηλώσεις του το πρωί της Τρίτης 26 Μαΐου, ο πατέρας του αναφέρθηκε στο χειρουργείο που ολοκληρώθηκε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, καθώς και στις εκτιμήσεις των γιατρών σχετικά με την αποθεραπεία του γιου του.

Όπως τόνισε, ο Σταύρος Φλώρος παραμένει αισιόδοξος, παρά τους έντονους πόνους που εξακολουθεί να νιώθει. Ο κ. Φλώρος είπε επίσης ότι τις τελευταίες ημέρες στο πλευρό του βρίσκεται ακόμη ένα μέλος της οικογένειας, προσφέροντάς του στήριξη και κουράγιο. Παρά το σοβαρό ατύχημα, ο νεαρός παραμένει θετικός. Από την πρώτη στιγμή, όπως σημειώνει η οικογένειά του, επικεντρώνεται στο γεγονός ότι κατάφερε να επιζήσει μετά το χτύπημα του ταχύπλοου στη θάλασσα.

«Χθες το βράδυ περίπου στις 24:00 τελείωσε ένα χειρουργείο που είχε ο Σταύρος στο δεξί πόδι, το οποίο διήρκησε 8 ώρες. Ήταν ένα χειρουργείο που ήθελε μεγάλη προσοχή αλλά και λεπτή δουλειά, καθώς τοποθέτησαν ένα κομμάτι δέρματος σε ένα σημείο που έλειπε» ανέφερε ο αρχικά ο πατέρας του 22χρονου σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega.

«Πήγε καλά η επέμβαση αυτή, ωστόσο θέλουμε ακόμη 1-2 μέρες ακόμη για να είμαστε σίγουροι. Μέχρι στιγμής έχει κάνει 4 χειρουργεία στο δεξί πόδι, με τα 3 να είναι πιο σοβαρά και το 4ο λιγότερο. Όλα πήγαν καλά και αναμένουμε πώς θα εξελιχθεί η αποκατάσταση για να δούμε αν θα γίνουν και άλλα. Στο αριστερό πόδι ακόμα δεν έχει γίνει κάποια επέμβαση γιατί είναι πρησμένο» πρόσθεσε στις νέες δηλώσεις του.

«Με το παιδί μας μιλάμε κάθε μέρα. Προσπαθεί να είναι καλά και χαμογελαστός, όσο και αν πονάει από τις αλλεπάλληλες επεμβάσεις. Είμαστε όλη η οικογένεια στο πλευρό του και την Παρασκευή (22/5) πήγε ακόμα ένα μέλος στο Μαϊάμι με πτήση από Κωνσταντινούπολη.

Οι γιατροί μας λένε ότι θα πατήσει το δεξί πόδι μετά από 2-3 μήνες. Καθημερινά όμως αυτό κρίνεται και μπορεί να αλλάξει» υπογράμμισε ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου.