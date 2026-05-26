Ο Ανώτατος Θρησκευτικός Ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έστειλε ηχηρό μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις δυνάμεις του Κόλπου, υπογραμμίζοντας ότι οι χώρες της περιοχής δεν θα λειτουργούν πλέον ως «ασπίδα» για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

Σε δηλώσεις του, ο Χαμενεΐ τόνισε πως οι ΗΠΑ δεν θα έχουν πλέον «ασφαλές καταφύγιο» στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι η εποχή κατά την οποία οι αμερικανικές δυνάμεις μπορούσαν να επιχειρούν ανεμπόδιστα στην περιοχή έχει περάσει.

«Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω», δήλωσε χαρακτηριστικά, στέλνοντας σαφές μήνυμα για τη νέα στάση του Ιράν έναντι της αμερικανικής παρουσίας.

Επίσης ο Ανώτατος Θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν τόνισε ότι:«Τα έθνη και τα εδάφη της περιοχής δεν θα χρησιμεύουν πλέον ως ασπίδες για τις αμερικανικές βάσεις. Η Αμερική δεν θα έχει πλέον ασφαλές καταφύγιο για να κάνει κακό και για να εγκαταστήσει στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή».

Εν μέσω ένος διπλωματικού θρίλερ που εξελίσσεται για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε ανάρτηση στο Truth Social για το ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου χαρακατηρίζοντάς το ως «πυρηνική σκόνη».

Συγκερκιμένα στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε το εμπλουτισμένο ουράνιο «πυρηνική σκόνη» και υποστήριξε ότι θα πρέπει είτε να μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή είτε να καταστραφεί επιτόπου ή σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία, υπό την επίβλεψη διεθνούς οργανισμού ατομικής ενέργειας.

Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε αν αναφέρεται αποκλειστικά στα περίπου 440 κιλά ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού που εκτιμάται ότι διαθέτει το Ιράν ή στο σύνολο του αποθέματος της χώρας.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, αξιωματούχοι των ΗΠΑ ζητούν την απομάκρυνση ολόκληρου του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου στο πλαίσιο πιθανής συμφωνίας.