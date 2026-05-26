Στον Άρειο Πάγο έφτασε γύρω στις 10:40 το πρωί η Μαρία Καρυστιανού, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάθεση των απαραίτητων υπογραφών και της σχετικής ιδρυτικής δήλωσης για το Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Καταθέτει την ιδρυτική διακήρυξη στην Εισαγγελία του Ανωτάτου Δικαστηρίου μαζί με τις υπογραφές πολιτών που στηρίζουν το πολιτικό της εγχείρημα, ώστε και επισήμως η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία« να λάβει έγκριση και κομματική υπόσταση.

Μαζί με το καταστατικό του κόμματος η κα Καρυστιανού, όπως προβλέπει η νομοθεσία, θα καταθέσει και το έμβλημα του κόμματός της.

Την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από την ανακοίνωση του κόμματος, είχε ανακοινώσει ότι θα προέβαινε σε αυτή την κίνηση στον Άρειο Πάγο, ωστόσο τελικά μετέθεσε την κατάθεση του καταστατικού στο Ανώτατο Δικαστήριο μετά την επίσημη ανακοίνωση της πολιτικής κίνησης την περασμένη Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη.

Για την ίδρυση κόμματος απαιτούνται τουλάχιστον 200 υπογραφές από πολίτες με δικαίωμα ψήφου, η κατάθεση της ιδρυτικής δήλωσης είτε από τον Πρόεδρο είτε από τη Διοικούσα Επιτροπή της πολιτικής κίνησης στο καταστατικό, η γνωστοποίηση της έδρας, του ονόματος και του εμβλήματος του υπό ίδρυση κόμματος.