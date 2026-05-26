Ο Χρήστος Τζόλης πρόσθεσε ακόμη μία σημαντική προσωπική διάκριση στη φετινή του πορεία, λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο Βέλγιο με την Κλαμπ Μπριζ, επιβραβεύοντας με τον καλύτερο τρόπο την εντυπωσιακή σεζόν που πραγματοποίησε.

Ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του βελγικού πρωταθλήματος, λαμβάνοντας το σχετικό βραβείο σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας.

Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του Τζόλη κατά τη διάρκεια της χρονιάς έχουν ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων, με τα μεταγραφικά σενάρια να πληθαίνουν. Σε επίπεδο πρωταθλήματος ολοκλήρωσε τη σεζόν με 17 γκολ και 23 ασίστ, ενώ συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις μέτρησε 22 τέρματα και 29 τελικές πάσες.