Έκτακτη κινητοποίηση υπήρξε χθες Δευτέρα (25/5) στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου, όταν ενημερώθηκαν για αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου.

Όπως αναφέρει το tempo24.gr, χθες το απόγευμα ενώ το αεροπλάνο πετούσε από Ηράκλειο για το Ντουμπρόβνικ της Κροατίας, παρουσίασε μηχανική βλάβη, άμεσα ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου του αεροδορμίου του Αράξου πως θα προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση.

Υπήρξε άμεση αντίδραση για να αντιμετωπιστεί κάθε ενδεχόμενο, ωστόσο όλα πήγαν καλά. Ο πιλότος και 3 ισραηλινοί επιβάτες είναι μια χαρά στην υγεία τους.