Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδ της Δευτέρας (25/5/26) στην Καλλιθέα, στη διασταύρωση των οδών Σπάρτης και Σοφοκλέους, όταν ομάδα ανηλίκων ενεπλάκη σε συμπλοκή με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις των παθόντων, πρόκειται για δύο ημεδαπούς, γεννηθέντες το 2009 και το 2008, οι οποίοι δέχθηκαν επίθεση από περίπου δέκα άτομα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ φέρουν τραύματα στο πρόσωπο.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη επτά ατόμων, τα οποία αναγνωρίστηκαν από τους παθόντες ως δράστες της επίθεσης. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων εμπλεκομένων.