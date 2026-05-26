Προβάδισμα της ΝΔ με 26,1% καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Interview για το Politic, ωστόσο το ενδιαφέρον στρέφεται στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Το υπό διαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα συγκεντρώνει 12,8%, περνώντας οριακά μπροστά από το ΠΑΣΟΚ και αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση για την ηγεμονία στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Το ΠΑΣΟΚ, που είχε καταγράψει 13,5% τον Απρίλιο και 12,3% τον Μάιο, χάνει το πλεονέκτημα του «αυτονόητου» δεύτερου πόλου, σύμφωνα με τα ευρήματα της μέτρησης.

Την ίδια ώρα, το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού εμφανίζεται τέταρτο με 7,5%, διατηρώντας σταθερή εκλογική βάση παρά την είσοδο του παράγοντα Τσίπρα. Αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί δραματικά από 3,1% σε 0,5%, χάνοντας σχεδόν ολοκληρωτικά τον δημοσκοπικό του χώρο στο σενάριο καθόδου νέου κόμματος Τσίπρα.

Η Ελληνική Λύση ανεβαίνει στο 5,8%, ενώ η Φωνή Λογικής φτάνει στο 3,9%, ξεπερνώντας το όριο του 3%.

Οι αναποφάσιστοι μειώνονται στο 12,7% από 14,8% τον Απρίλιο, γεγονός που δείχνει ότι ένα μέρος των πολιτών αρχίζει να επανατοποθετείται πολιτικά.

Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων

Νέα Δημοκρατία 26,1%

Κόμμα Τσίπρα 12,8%

ΠΑΣΟΚ 12,3%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5%

Ελληνική Λύση 5,8%

ΚΚΕ 5,0%

Φωνή Λογικής 3,9%

Πλεύση Ελευθερίας 3,2%

ΜέΡΑ25 2,8%

Δημοκράτες 2,5%

Νίκη 0,6%

ΣΥΡΙΖΑ 0,5%

Νέα Αριστερά 0,5%

Άλλο κόμμα 3,8%

Αναποφάσιστοι 12,7%

Διχασμένη εικόνα για την αντοχή της ΝΔ

Παρά το καθαρό δημοσκοπικό προβάδισμα της ΝΔ, η εκτίμηση των πολιτών για την πολιτική της αντοχή δεν είναι εξίσου συμπαγής. Στο ερώτημα αν η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κερδίσει ακόμη μία θητεία, το 44% απαντά «ναι/μάλλον ναι», ενώ το 45% θεωρεί ότι δεν θα καταφέρει να επικρατήσει ξανά.

Σε ενδεχόμενο δεύτερου γύρου εκλογών, το 82% δηλώνει ότι είναι «λίγο πιθανό ή καθόλου πιθανό» να αλλάξει την αρχική του επιλογή, ενώ μόλις το 15% απαντά ότι είναι «πολύ ή αρκετά πιθανό» να ψηφίσει διαφορετικό κόμμα.

Καρυστιανού προς το κέντρο – Επιφυλακτικότητα για Τσίπρα – «Όχι» σε νέο ρόλο Σαμαρά

Στον άξονα Δεξιάς – Αριστεράς, όπου το 1 αντιστοιχεί στην άκρα Δεξιά και το 10 στην άκρα Αριστερά, το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού τοποθετείται στο 4. Οι πολίτες την αντιλαμβάνονται πιο κοντά στο πολιτικό κέντρο, με ελαφρά κλίση προς τα δεξιά.

Παρότι το υπό διαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζει δυναμική, η προσωπική του εικόνα εξακολουθεί να προκαλεί επιφυλάξεις. Το 45% των ερωτηθέντων τον θεωρεί χειρότερο σε σχέση με την περίοδο διακυβέρνησης 2015-2019, το 32% ίδιο και το 20% καλύτερο.

Ακόμη πιο σαφές είναι το μήνυμα για τον Αντώνη Σαμαρά. Το 62% πιστεύει ότι πρέπει να αποσυρθεί από την πολιτική, το 27% ότι θα έπρεπε να κάνει δικό του κόμμα, ενώ μόλις το 7% επιθυμεί επιστροφή του στη Νέα Δημοκρατία.

«Τηλέφωνο της κρίσης»: Οι πολίτες απαντούν Μητσοτάκης

Στο υποθετικό σενάριο κρίσης, όπου «χτυπά το κόκκινο τηλέφωνο» στο γραφείο του Πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 34% στις αυθόρμητες θετικές απαντήσεις. Ακολουθούν η επιλογή «άλλος» με 23%, ο Αλέξης Τσίπρας με 14%, το «κανένας» με 13%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10% και η Μαρία Καρυστιανού με 6%.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο ερώτημα ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 29,9%, ακολουθεί το «κανένας» με 15,2%, ο Αλέξης Τσίπρας με 14,2%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10,1%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5,6% και η Μαρία Καρυστιανού με 5,5%.

Ένας στους δύο βλέπει κόμματα με ρωσική στήριξη

Το 50% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι υπάρχουν κόμματα στην Ελλάδα, εντός ή εκτός Βουλής, που τυγχάνουν ευνοϊκής αντιμετώπισης ή στήριξης από τη Ρωσία. Αντίθετα, το 33% εκτιμά ότι δεν υπάρχουν ή μάλλον δεν υπάρχουν τέτοια κόμματα, ενώ το 17% δεν εκφράζει άποψη.