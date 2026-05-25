Η Ελληνική Εθνική Μειονότητα αποτελεί γέφυρα φιλίας μεταξύ του ελληνικού και του αλβανικού λαού δήλωσε ο Νίκος Δένδιας κατά τη συνάντηση που είχε τη Δευτέρα στα Τίρανα με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί ο υπουργός Άμυνας στη γειτονική χώρα.

Ο κ. Δένδιας συζήτησε εκτενώς με τον κ. Ράμα τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή, ενώ αναφέρθηκε και στη Χειμάρρα, από την οποία κατάγεται η οικογένειά του.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Αλβανός πρωθυπουργός ξενάγησε τον Νίκο Δένδια στον κήπο του πρωθυπουργικού μεγάρου και παρέθεσε γεύμα εργασίας προς τιμήν του.

Νωρίτερα, ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε στο υπουργείο Άμυνας της Αλβανίας με τον Αλβανό ομόλογό του Έρμαλ Νούφι. Κατά το τετ α τετ των δύο υπουργών συμφωνήθηκε να συγκληθεί άμεσα η Μεικτή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τα Στρατιωτικά Κοιμητήρια, επιβεβαιώνοντας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Άμυνας, τον διαχρονικό σεβασμό της Ελλάδας προς όσους θυσιάσηκαν για την πατρίδα.

Κατά την πρώτη τους συνάντηση, οι συνομιλίες Δένδια και Νούφι επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση των διμερών αμυντικών σχέσεων, στη συνεργασία εντός του ΝΑΤΟ, καθώς και στις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Ο κ. Δένδιας τόνισε τη σημασία της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρων με σεβασμό στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου. Επεσήμανε επίσης τον ρόλο της ελληνικής εθνικής μειονότητας ως πυλώνα ειρήνης, ασφάλειας και προόδου για ολόκληρη την περιοχή.

«Νομίζω είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να συζητήσουμε ακόμα περισσότερο με την αλβανική πλευρά. Κυρίως, να συμφωνήσουμε σε μια κοινή ανάγνωση των γεωπολιτικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή μας και να δούμε στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά και στο πλαίσιο της πορείας της Αλβανίας προς την ευρωπαϊκή οικογένεια, τι συνέργειες μπορούμε να βρούμε, πού μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε και πού η Αλβανία μπορεί να μας παράσχει τις δικές της εμπειρίες από τις κυβερνοεπιθέσεις, τις οποίες έχει δεχθεί τους τελευταίους μήνες», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Δένδιας.

Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας είχε επίσης συνάντηση με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ.κ. Ιωάννη και επισκέφθηκε την κρύπτη όπου έχει ταφεί ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, στον Καθεδρικό Ναό της Αναστάσεως του Κυρίου στα Τίρανα.