Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή έπειτα από μακροχρόνια και δύσκολη μάχη με τον καρκίνο, ύστερα από δύο εβδομάδες νοσηλείας στον 10ο όροφο του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η 17χρονη κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, καρπός του έρωτά της με τον Τραϊανό Δέλλα, ο οποίος στάθηκε στο πλευρό της όλα αυτά τα χρόνια. Το πρώην μοντέλο και γυμνάστρια είχε αναφερθεί πολλές φορές στις πιο δύσκολες στιγμές που βίωσε μετά τη διάγνωση του καρκίνου, περιγράφοντας τη στιγμή που έμαθε για την ασθένειά της λίγες ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης της

Η δημόσια εξομολόγηση και η στήριξη του συζύγου της

Το 2009, σε εκδήλωση για τις «Γυναίκες της Χρονιάς», η Γωγώ Μαστροκώστα μίλησε δημόσια για πρώτη φορά για τη μάχη της με τον καρκίνο, έχοντας στο κοινό τον σύζυγό της. Τότε είχε αναφερθεί στη στήριξη που δέχτηκε από τον Τραϊανό Δέλλα και στις δυσκολίες των πρώτων μηνών μετά τη διάγνωση.

Όπως είχε πει: «Σε όλη την περιπέτεια της υγείας μου, ο Τραϊανός στάθηκε βράχος δίπλα μου. Ο Τραϊανός μου είπε να βγω να μιλήσω για τον καρκίνο στο στήθος για να βοηθήσω τις υπόλοιπες γυναίκες. Τον πρώτο μήνα δεν μπορούσα να διαχειριστώ την ασθένειά μου. Ο καρκίνος με έκανε να χάσω για πάντα την ανεμελιά μου».

«Τρεις μέρες αφότου γέννησα, ο γιατρός μου ανακοίνωσε ότι έχω καρκίνο»

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Dot», πριν από πέντε χρόνια, είχε περιγράψει τη στιγμή που έμαθε πως πάσχει από καρκίνο στο στήθος, ενώ ζούσε την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της: «Τρεις μέρες αφότου γέννησα και ήμουν σε πελάγη ευτυχίας, ο γιατρός μου ανακοίνωσε ότι έχω καρκίνο στο στήθος. Κρατούσα το μωρό μου αγκαλιά, έκλαιγα και σκεφτόμουν αν θα τη δω να μεγαλώνει».

Στην ίδια συνέντευξη είχε μιλήσει για τις δυσκολίες μετά το χειρουργείο και τον τρόπο που η ασθένεια επηρέασε την πρώτη περίοδο της μητρότητας: «Με έβαλαν κατευθείαν στο χειρουργείο και με το που ξυπνάω, η πρώτη κουβέντα που ακούω είναι “δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά”. Προσπαθούσα να ισορροπήσω. Δεν έζησα το παιδί μου μωρό».

«Η γέννηση και ο καρκίνος έγιναν ταυτόχρονα»

Το 2016, στην εκπομπή «The 2Night Show», είχε μιλήσει για τη συναισθηματική επιβάρυνση που βιώνει ένας άνθρωπος όταν έρχεται αντιμέτωπος με μια τόσο σοβαρή ασθένεια: «Το άτομο που το περνάει έχει την επιβάρυνση της στεναχώριας που προκαλεί στους γύρω του. Έχεις συναισθηματική φόρτιση. Λες: “Τι κάνω τώρα; Έχω προκαλέσει τόσο πόνο στη μάνα μου, στον πατέρα μου, στον σύντροφό μου”».

Όταν ρωτήθηκε τι της άφησε αυτή η εμπειρία, απάντησε: «Εγώ δεν κατάφερα να δω κάτι καλό μέσα από αυτή την ιστορία, ούτε να πω ότι με άλλαξε ως άνθρωπο. Ήμουν έτσι από πριν. Πάντα για μένα νόημα είχαν τα απλά πράγματα».

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά της στις στιγμές που έχασε με τη νεογέννητη κόρη της: «Ένα κομμάτι το οποίο με πληγώνει είναι ότι δεν χάρηκα τις πρώτες στιγμές με το παιδί μου. Η γέννηση και ο καρκίνος έγιναν ταυτόχρονα. Και δεν μπορείς, γιατί πρέπει να έχεις όλες τις δυνάμεις σου να ανταπεξέλθεις στον Γολγοθά που ξεκινάει».

«Έπρεπε να χτενιστώ γιατί από κάτω ήταν οι φωτογράφοι»

Σε άλλη τηλεοπτική της εμφάνιση στην εκπομπή «Μεσάνυχτα» με την Ελεονώρα Μελέτη, είχε μιλήσει με τρυφερότητα για την κόρη της: «Ήθελα να πάρει τα στοιχεία του πατέρα της. Επιμονή, υπομονή και ηρεμία. Δεν πήρε τίποτα. Βγήκε ίδια εγώ επί δέκα φορές».

Παράλληλα, είχε θυμηθεί τις δύσκολες ημέρες μετά τη διάγνωση και την πίεση της δημοσιότητας: «Δεν θα ξεχάσω αυτή τη στιγμή που εγώ βίωνα όλο αυτό το πράγμα και έπρεπε να χτενιστώ γιατί από κάτω ήταν οι φωτογράφοι και έπρεπε να βγω με το χαμόγελο. Δεν ήμουν έτοιμη να το ανακοινώσω, δεν ήξερα τι μου συμβαίνει. Δυσκολεύομαι να το συζητάω, αλλά νιώθω ότι πρέπει να δώσω δύναμη στις γυναίκες. Θέλω να πω ότι ξεπερνιούνται, ρε παιδί μου, τα πράγματα».

Το μήνυμά της για την πρόληψη

Η Γωγώ Μαστροκώστα είχε επαναλάβει πόσο σημαντικό είναι οι γυναίκες να επιμένουν στις εξετάσεις και να μην αρκούνται σε μία μόνο ιατρική γνώμη: «Να πούμε ότι δεν στεκόμαστε ποτέ σε μία εξέταση και σε έναν γιατρό. Δεν είχα κανένα ιστορικό. Ήρθε η ώρα που το είδε ξανά και μου είπε “τι είναι αυτό;”. Με έβαλαν κατευθείαν κάτω, με νάρκωσαν. Ξυπνάω και το πρώτο πράγμα που ακούω ήταν: “Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά”».

Κλείνοντας, είχε περιγράψει το ψυχολογικό βάρος εκείνης της περιόδου, όταν αναγκαζόταν να βλέπει το παιδί της πίσω από ένα τζάμι: «Μετά έπρεπε να βλέπω σε απομόνωση το παιδί μου από το τζάμι. Σε εκείνη τη φάση νιώθω τυχερή που δεν τρελάθηκα. Δεν θα πω γιατί να συμβεί σε εμένα. Σκεφτόμουν ότι δεν έζησα το παιδί μου μωρό και γι’ αυτό ήθελα να κάνω δεύτερο».

Η επιθυμία της κόρης της

Το πρωί της Δευτέρας (25 Μαΐου 2026), η 18χρονη βγήκε από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» και μίλησε στους δημοσιογράφους, ζητώντας σεβασμό και ακρίβεια στην αναφορά των γεγονότων.

Όπως τόνισε, δεν επιθυμεί να συνδεθεί ο πρόσφατος χαμός της μητέρας της με την πρώτη περιπέτεια υγείας που είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν, όταν νόσησε από καρκίνο στο στήθος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της. Η ίδια ζήτησε να μη σταλούν λανθασμένα μηνύματα προς τις γυναίκες που θέλουν να αποκτήσουν παιδιά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega», η Βικτώρια Δέλλα απηύθυνε έκκληση στους δημοσιογράφους να δείξουν διακριτικότητα. Η οικογένεια, όπως ειπώθηκε, επιθυμεί να διατηρηθεί η ιδιωτικότητα που χαρακτήριζε και την ίδια τη Γωγώ Μαστροκώστα όλα τα χρόνια που έδινε τη μάχη της με την ασθένεια.

«Πρέπει να σας πω ότι τη συναντήσαμε την κόρη της πριν από λίγο. Η οικογένειά της ζητά διακριτικότητα, όσο διακριτική ήταν και η ίδια η Γωγώ Μαστροκώστα τα τελευταία χρόνια που πάλευε με πολύ δύσκολη ασθένεια», ανέφερε η ρεπόρτερ του Mega, Βιργινία Πισιμίρη. Όπως συμπλήρωσε, η Μαστροκώστα είχε νοσήσει και παλαιότερα, αλλά τότε είχε καταφέρει να βγει νικήτρια.

Υπενθυμίζεται ότι η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Σύμφωνα με ανάρτηση της κόρης της, Βικτώριας, στα social media, ωστόσο η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τόπο καταγωγής της εκλιπούσας.