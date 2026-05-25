Σοβαρό περιστατικό βίας καταγράφηκε το βράδυ του Σαββάτου στα Ιωάννινα, όταν άνδρας δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων και τραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί αιμόφυρτος στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, δύο αλλοδαποί, μαζί με ακόμη άγνωστους συνεργούς τους, φέρονται να έστησαν ενέδρα στο θύμα και να του επιτέθηκαν, χτυπώντας τον και τραυματίζοντάς τον με μαχαίρι ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, αφαίρεσαν από την κατοχή του το ποσό των 350 ευρώ.

Όπως αναφέρει το epiruspost, η άμεση κινητοποίηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο κατηγορουμένων το μεσημέρι της Κυριακής.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την ταυτοποίηση και των υπόλοιπων ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση.