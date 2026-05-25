Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το προφίλ του κακοποιού, γνωστού με το προσωνύμιο «Τίτι», που τραυματίστηκε στο Μικρολίμανο το Σάββατο, όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου απείλησε αστυνομικούς, αναγκάζοντάς τους να ανοίξουν πυρ. Ο άνδρας, γνωστός για τη βίαιη δράση του, είχε χαρακτηριστεί από τις αρχές ως εξαιρετικά επικίνδυνος.

Ο 42χρονος, που είχε δραπετεύσει από φυλακές της Αλβανίας, αναζητούσε τρόπο να επιστρέψει στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος του ήταν και η προσπάθεια να πάρει τα παιδιά του από τη σύζυγό του.

Κατά τις ίδιες πηγές, η γυναίκα του ήταν εκείνη που ενημέρωσε τις αρχές για την πρόθεσή του να επιστρέψει στη χώρα, γεγονός που κινητοποίησε την Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, η γυναίκα είχε λάβει δύο απειλητικά μηνύματα από τον 42χρονο. Στο ένα από αυτά έγραφε: «Έρχομαι στην Ελλάδα να σε σκοτώσω και θα σε τινάξω στον αέρα», αποκαλύπτοντας έτσι τις προθέσεις του.

Υπενθυμίζεται ότι στην κατοχή του 42χρονου εντοπίστηκαν όπλα και χειροβομβίδες που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Η περιγραφή των αστυνομικών για τη συμπλοκή

Σύμφωνα με βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, ο 42χρονος δεν ήταν μόνος στο κατάστημα του Μικρολίμανου. Μαζί του βρίσκονταν δύο γυναίκες, που προσήχθησαν, καθώς και ένας άνδρας, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται, για να διαπιστωθεί αν είχε διασυνδέσεις με τον κακοποιό.

Οι αστυνομικοί περιγράφουν με λεπτομέρειες τα δευτερόλεπτα της επίθεσης στις καταθέσεις τους, κάνοντας λόγο για μια αιφνίδια και επικίνδυνη στιγμή. Ο ύποπτος, όπως αναφέρουν, γύρισε ξαφνικά προς το μέρος τους και σήκωσε το όπλο, αναγκάζοντάς τους να πέσουν στο έδαφος για να καλυφθούν.

«Τον ακολουθούσαμε με τα πόδια, περπατούσε γρήγορα πάνω στο πεζοδρόμιο και στα αριστερά του είχε σταθμευμένα αυτοκίνητα, μόλις τα αυτοκίνητα τελείωσαν, τον είδαμε ξαφνικά να γυρίζει και να σηκώνει το όπλο σε ευθεία βολή. Προλάβαμε εγώ και ο συνάδελφός μου να πέσουμε κάτω και ακούσαμε τον πυροβολισμό από τους δύο άλλους συναδέλφους μας, που ευτυχώς είχαν προλάβει να ακροβολιστούν στην απέναντι πλευρά και τον είδαν την ώρα που έστρεψε το όπλο του καταπάνω μας για να μας σκοτώσει» ανέφερε ένας από τους ένστολους

Το ποινικό παρελθόν του «Τίτι»

Ο 42χρονος είχε απασχολήσει τις Αρχές από νεαρή ηλικία. Τον Δεκέμβριο του 1995, σε ηλικία μόλις 12 ετών, συνελήφθη για πρώτη φορά. Ακολούθησαν συλλήψεις τον Ιούλιο του 1997 για ληστεία και τον Μάρτιο του 2002 για υπόθεση ναρκωτικών.

Τον Ιούνιο του 2012, κατά τη διάρκεια κλοπής αυτοκινήτου στην Καισαριανή μαζί με συνεργούς του, σκότωσαν εν ψυχρώ έναν άνδρα. Το 2015 συνελήφθη στη Γαλλία, βάσει Ελληνικού Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, ενώ τον Ιούνιο του 2019 έγινε πρωταγωνιστής της κινηματογραφικής απόδρασης από το Μεταγωγών στην Πέτρου Ράλλη.

Στο παρελθόν, σε ληστείες και επιθέσεις, δεν δίσταζε να απειλεί με χειροβομβίδες.

Από το Σάββατο, ο 42χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Αττικόν», υπό συνεχή φρούρηση.