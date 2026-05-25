Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του, στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 30χρονος διώκεται επιπλέον για παραβάσεις των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Ο 67χρονος εντοπίστηκε νεκρός, το μεσημέρι της Κυριακής, στη μονοκατοικία όπου διέμενε με τον γιο του, φέροντας θανατηφόρα τραύματα. Από την έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι τα τραύματα προκλήθηκαν από τον 30χρονο, ύστερα από καβγά που προηγήθηκε.

Από τον τόπο του εγκλήματος κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι κι ένα κατσαβίδι, ενώ εντοπίστηκαν και δύο κουτιά ναρκωτικών δισκίων χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του επόμενου 24ωρου, ώστε να περιληφθεί στη δικογραφία.

Σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του χτυπώτας τον στο κεφάλι με σκαμπό

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, ο 30χρονος που φέρεται να είναι χρήστης ουσιών, υποστήριξε ότι χτύπησε τον πατέρα του στο κεφάλι με σκαμπό.

Από τις πρώτες ενδείξεις προκύπτει, πως το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι. Η προανάκριση δείχνει, ότι το έγκλημα διαπράχθηκε το βράδυ του Σαββάτου, έπειτα από έντονο καβγά μεταξύ πατέρα και γιου, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα αίτια της σύγκρουσης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε, όταν η κόρη του θύματος, ανήσυχη επειδή δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με τον πατέρα της, πήγε στο σπίτι και τον βρήκε νεκρό. Παρών ήταν και ο 30χρονος, ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη του.