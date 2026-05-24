Μια οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει το Τριάδι στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου το απόγευμα της Κυριακής (24/5) αποκαλύφθηκε ένα φρικτό έγκλημα.

Σε μονοκατοικία της περιοχής βρέθηκε νεκρός ένας 67χρονος άνδρας, ενώ στο σπίτι βρισκόταν ο 30χρονος γιος του, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες, ομολόγησε τη δολοφονία. Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, ο 30χρονος που φέρεται να είναι χρήστης ουσιών, υποστήριξε ότι χτύπησε τον πατέρα του στο κεφάλι με σκαμπό. Στον χώρο εντοπίστηκαν επίσης ένα κατσαβίδι, ένα μαχαίρι και ναρκωτικά χάπια.

Από τις πρώτες ενδείξεις προκύπτει, πως το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι. Η προανάκριση δείχνει, ότι το έγκλημα διαπράχθηκε το βράδυ του Σαββάτου, έπειτα από έντονο καβγά μεταξύ πατέρα και γιου, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα αίτια της σύγκρουσης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε, όταν η κόρη του θύματος, ανήσυχη επειδή δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με τον πατέρα της, πήγε στο σπίτι και τον βρήκε νεκρό. Παρών ήταν και ο 30χρονος, ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη του.

Ο δράστης συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης για ανθρωποκτονία, παράβαση του Νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας και του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.