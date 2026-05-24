30χρονος άνδρας συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του, την οποία ομολόγησε στους αστυνομικούς.

Ο συλληφθείς ζούσε στην ίδια μονοκατοικία με τον πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Η αδελφή του αναζητούσε τον πατέρα τους από το Σάββατο, αλλά δεν μπορούσε να τον βρει. Όταν πήγε στο σπίτι το μεσημέρι της Κυριακής, όπως μεταδίδει το thestival.gr, βρήκε τον πατέρα της νεκρό στο υπόγειο σε μια λίμνη αίματος και ειδοποίησε την αστυνομία.

Εν συνεχεία, η γυναίκα ανέβηκε στο δωμάτιο του αδελφού της τον οποίο ξύπνησε και ο οποίος της είπε ότι σκότωσε τον πατέρα τους έπειτα από καυγά.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, ο 67χρονος φέρει χτυπήματα στο πρόσωπο με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα κατσαβίδι. Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διαπιστωθούν τη Δευτέρα, έπειτα από την νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του θύματος.