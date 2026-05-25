Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη έχουν «διαπραγματευτεί σε μεγάλο βαθμό» ένα μνημόνιο κατανόησης για ειρηνευτική συμφωνία που θα ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς αυξάνονται οι προσδοκίες ότι επίκειται σημαντική πρόοδος για το τέλος της τρίμηνης κρίσης. Πρόσθεσε πάντως ότι οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν «να βιαστούν» να συνάψουν μια συμφωνία με το Ιράν «διότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία που συζητείται με τη μεσολάβηση του Πακιστάν θα ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, το ζωτικής σημασίας ναυτιλιακό πέρασμα, του οποίου το κλείσιμο έχει προκαλέσει παγκόσμια ενεργειακή κρίση από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμό τους κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο.

Διευκρίνισε πάντως, χθες, ότι ο αποκλεισμός των Στενών θα παραμείνει έως ότου υπογραφεί συμφωνία. Διάφορα μέσα ενημέρωσης στις ΗΠΑ και το Ιράν ανέφεραν ότι το μνημόνιο καθορίζει ένα πλαίσιο για τον τερματισμό μηνών συγκρούσεων, την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στην ιρανική ναυτιλία και το άνοιγμα της πλωτής οδού, την οποία το Ιράν έχει κλείσει με απειλές για επίθεση στη ναυτιλία. Τα σχέδια για το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, το οποίο η Ουάσιγκτον έχει επιμείνει να εγκαταλείψει, θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης εντός 30 έως 60 ημερών.

Ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι εάν το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν εγκρίνει το μνημόνιο, αυτό θα αποσταλεί στον ανώτατο ηγέτη αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για τελική έγκριση. Ωστόσο, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι οι διαφορές παραμένουν σε μία ή δύο ρήτρες. Μια συμφωνία που να εδραιώνει την τρέχουσα εύθραυστη εκεχειρία θα φέρει ανακούφιση στις αγορές, αλλά δεν θα καταστείλει άμεσα την παγκόσμια ενεργειακή κρίση, η οποία έχει αυξήσει το κόστος των καυσίμων, των λιπασμάτων και των τροφίμων.

Η συμφωνία

Τι προβλέπει όμως, η συμφωνία, έτσι όπως την αποκαλύπτει η ιστοσελίδα Axios. Και οι δύο πλευρές θα υπογράψουν ένα μνημόνιο κατανόησης (MoU) που θα διαρκέσει 60 ημέρες και θα μπορεί να παραταθεί με αμοιβαία συναίνεση. Κατά τη διάρκεια της περιόδου των 60 ημερών, τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά χωρίς διόδια και το Ιράν θα συμφωνήσει να καθαρίσει τις νάρκες που έχει τοποθετήσει ώστενα επιτρέπεται η ελεύθερη διέλευση των πλοίων.

Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ θα άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και θα εκδώσουν ορισμένες εξαιρέσεις από κυρώσεις για να μπορεί το Ιράν να πουλάει πετρέλαιο ελεύθερα. Αυτό θα γίνει προκειμένου να δοθεί και μια ανάσα στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Ο αξιωματούχος είπε ότι η βασική αρχή του Τραμπ στη συμφωνία είναι η «ανακούφιση έναντι απόδοσης». Το Ιράν ήθελε άμεση αποδέσμευση κεφαλαίων και μόνιμη άρση των κυρώσεων, αλλά η αμερικανική πλευρά δήλωσε ότι αυτό θα συμβεί μόνο αφού γίνουν απτές παραχωρήσεις.

Το σχέδιο του μνημονίου κατανόησης περιλαμβάνει δεσμεύσεις από το Ιράν να μην επιδιώξει ποτέ την κατασκευή πυρηνικών όπλων και να διαπραγματευτεί την αναστολή του προγράμματος εμπλουτισμού ουρανίου και την απομάκρυνση του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν, το Ιράν έδωσε στις ΗΠΑ, μέσω των μεσολαβητών, προφορικές δεσμεύσεις σχετικά με το εύρος των παραχωρήσεων που είναι διατεθειμένο να κάνει για την αναστολή του εμπλουτισμού και την εγκατάλειψη του πυρηνικού υλικού. Οι ΗΠΑ θα συμφωνήσουν να διαπραγματευτούν την άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων κατά τη διάρκεια της περιόδου των 60 ημερών – αν και αυτά τα βήματα θα εφαρμοστούν μόνο ως μέρος μιας τελικής συμφωνίας που θα επαληθεύεται η εφαρμογή της. Οι αμερικανικές δυνάμεις που κινητοποιήθηκαν τους τελευταίους μήνες θα παραμείνουν στην περιοχή κατά τη διάρκεια της περιόδου των 60 ημερών και θα αποσυρθούν μόνο εάν επιτευχθεί τελική συμφωνία.

Το αγκάθι: Ισραήλ και Λίβανος

Το προσχέδιο του μημονίου καθιστά επίσης σαφές ότι ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο θα τερματιστεί. Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε ανησυχία για αυτόν τον όρο κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Τραμπ το Σάββατο, στην οποία τα πνεύματα οξύνθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες. Μάλιστα χθες, ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters πως ο Νετανιάχου επέμεινε ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει την ελευθερία δράσης ενάντια σε απειλές σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου – γεγονός που δημιουργεί μεγάλη ανησυχία για το αν θα γίνει δυνατόν να εφαρμοστεί ο όρος του μνημονίου για τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο.