Επεισοδιακή ήταν η επιστροφή των ακτιβιστών του στολίσκου της Γάζας στο Μπιλμπάο της Ισπανίας το σαββατοκύριακο, καθώς αστυνομικοί έκαναν χρήση γκλομπ τόσο εναντίον τους όσο και κατά διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο για να τους υποδεχτούν. Όταν διεύρρευσαν οι εικόνες και τα βίντεο η διεθνής κατακραυγή που σημειώθηκε ήταν τεράστια.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν υποστηρικτές συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα αφίξεων για να υποδεχθούν έξι ακτιβιστές που επέστρεφαν στη Χώρα των Βάσκων με πτήση από την Τουρκία, μετά τη σύλληψή τους από ισραηλινές δυνάμεις.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, όταν ένας συγγενής ενός εκ των ακτιβιστών προσπάθησε να τους πλησιάσει, αστυνομικός τον εμπόδισε βίαια, προκαλώντας συμπλοκές ανάμεσα στις δύο πλευρές.

This is the moment it kicked off in the Basque airport. You can see the flotilla activists made a line across the exit that blocked other passengers. The police tried to make a space for them to get through. The protester shoved the police and it started. pic.twitter.com/rKcStB7X6d — James Heartfield (@JamesHeartfield) May 24, 2026

Πλάνα που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικό σταθμό έδειξαν αστυνομικούς να χτυπούν ανθρώπους με γκλομπ και να ακινητοποιούν άλλους στο έδαφος, ενώ παρευρισκόμενοι αποδοκίμαζαν τις ενέργειές τους.

Νωρίτερα, ακτιβιστές φέρονται να είχαν μπλοκάρει την έξοδο για άλλους επιβάτες, με την αστυνομία να επιχειρεί την απομάκρυνσή τους.

Συλλήψεις και έρευνα για τη συμπεριφορά αστυνομικών

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν για σοβαρή ανυπακοή, αντίσταση κατά της αρχής και επίθεση εναντίον αστυνομικών, σύμφωνα με ανακοίνωση της βασκικής περιφερειακής αστυνομίας. Δύο από τους συλληφθέντες ήταν ακτιβιστές που μόλις είχαν επιστρέψει από την Τουρκία.

And this is the same exchange from a different angle pic.twitter.com/ln2grG2yiK — James Heartfield (@JamesHeartfield) May 24, 2026

«Μετά τα όσα συνέβησαν στο αεροδρόμιο, η υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της Αστυνομίας ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστώσει αν η συμπεριφορά των αστυνομικών ήταν σύμφωνη με τις προβλεπόμενες διαδικασίες», αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Αντιδράσεις και διεθνής διάσταση

Την ίδια στιγμή, η ισραηλινή πρεσβεία στην Ισπανία ζήτησε ειρωνικά «εξηγήσεις» από την ισπανική κυβέρνηση για τα γεγονότα στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάο.

Η Διεθνής Αμνηστία καταδίκασε το περιστατικό, κάνοντας λόγο για «υπερβολική χρήση βίας» από τους βάσκους αστυνομικούς και ζητώντας «ουσιαστική λογοδοσία» για τα γεγονότα.