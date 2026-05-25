Βίντεο από κάμερες ασφαλείας που καταγράφει τη στιγμή της φονικής έκρηξης σε ανθρακωρυχείο στην επαρχία Σανσί της βόρειας Κίνας έδωσε στη δημοσιότητα η κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV, δύο ημέρες μετά την τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 82 ανθρώπους.

Η έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο ανθρακωρυχείο Λιουσενγιού, στην κομητεία Τσινγκγιουάν, την ώρα που 247 εργαζόμενοι βρίσκονταν υπόγεια. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, δύο άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ 128 τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται.

Καρέ-καρέ η τραγωδία

Στα πλάνα από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης φαίνεται η στιγμή της έκρηξης μέσα στις εγκαταστάσεις του ορυχείου. Ακολουθούν εικόνες από τη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, με ασθενοφόρα, σωστικά συνεργεία και διασώστες που κατεβαίνουν στις στοές με ειδικά αναρτημένα καλώδια.

Footage released by CCTV News on May 25 showed the moment of the gas explosion of Liushenyu coal mine in Qinyuan county of Changzhi, North China’s Shanxi Province at 7:29 pm on May 22. “We didn’t know what had happened. None of us could see anything,” an injured miner said. pic.twitter.com/dnODG6VXNi — Global Times (@globaltimesnews) May 25, 2026

«Γύρω στις έξι ή επτά το απόγευμα ακούστηκε μια έκρηξη. Το ωστικό κύμα μας πέταξε όλους κάτω και δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε», δήλωσε από το νοσοκομείο ο τραυματίας εργαζόμενος Ουάνγκ Τζιντάι.

Μαρτυρίες επιζώντων

Άλλος επιζών, ο Λι Σιτζιέ, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν μέσα στο ανθρακωρυχείο.

«Υπήρχε παντού σκόνη άνθρακα και ήταν σχεδόν αδύνατο να δεις. Δυσκολευόμουν να αναπνεύσω και έτρεχα προς την έξοδο μόνο με το ένστικτο. Μετά από περίπου δέκα λεπτά άρχισα να χάνω τις αισθήσεις μου. Φοβήθηκα πραγματικά», είπε.

Το πιο πολύνεκρο δυστύχημα των τελευταίων ετών

Πρόκειται για το πιο πολύνεκρο δυστύχημα σε κινεζικό ανθρακωρυχείο από το 2009, όταν έκρηξη αερίου στο ορυχείο Σινσίνγκ, στην επαρχία Χεϊλονγκτζιάνγκ, είχε προκαλέσει τον θάνατο 108 ανθρώπων.

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ ζήτησε από τις αρμόδιες αρχές να καταβάλουν «κάθε δυνατή προσπάθεια» για τη θεραπεία των τραυματιών και τη συνέχιση των ερευνών, ενώ διέταξε πλήρη διερεύνηση για τα αίτια της τραγωδίας.

Με πληροφορίες από Reuters