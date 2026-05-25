Η Βρετανία, η Γαλλία και άλλα μέλη του ΝΑΤΟ μπλόκαραν πρόταση που θα υποχρέωνε κάθε κράτος μέλος να συνεισφέρει το 0,25% του ΑΕΠ του σε στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Telegraph την Κυριακή (24/5), το οποίο επικαλείται πηγή εντός της Συμμαχίας.

Νωρίτερα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι η πρόταση πιθανότατα θα απορριφθεί, σύμφωνα με την εφημερίδα The Kyiv Independent.

«Δεν νομίζω ότι θα γίνει δεκτή, επειδή υπάρχει έντονη αντίθεση σε αυτή την καθορισμένη ποσόστωση 0,25%», ανέφερε ο Ρούτε.

Αν και ο Γενικός Γραμματέας δεν κατονόμασε τις χώρες που αντιτίθενται, πηγή του ΝΑΤΟ δήλωσε στην Telegraph ότι μεταξύ των αντιπάλων της πρότασης περιλαμβάνονται η Βρετανία, η Γαλλία, ο Καναδάς, η Ιταλία και η Ισπανία.

«Δεν είναι πολύ ενθουσιασμένοι με αυτήν την ιδέα», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Η στάση του Λονδίνου και οι κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο

Η είδηση έρχεται λίγο μετά την απροσδόκητη χαλάρωση των βρετανικών κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο, γεγονός που θεωρείται πλήγμα για την εικόνα του Λονδίνου ως ενός από τους πιο σταθερούς εταίρους της Ουκρανίας.

Στις 19 Μαΐου, η Βρετανία προκάλεσε έκπληξη εκδίδοντας σιωπηλά προσωρινή άδεια που επιτρέπει την εισαγωγή ντίζελ και καυσίμου αεριωθούμενων που προέρχονται από ρωσικό πετρέλαιο, υπό την προϋπόθεση ότι «τα προϊόντα έχουν υποστεί επεξεργασία σε τρίτη χώρα».

Παράλληλα, η βρετανική κυβέρνηση χορήγησε άδεια για τη μεταφορά και παράδοση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τους ρωσικούς τερματικούς σταθμούς Sakhalin-2 και Yamal.

Η ανακοίνωση αιφνιδίασε Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, ενώ το Λονδίνο ζήτησε συγγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε η σχετική απόφαση. Ωστόσο, οι άδειες παραμένουν σε ισχύ.

Η στάση της Γαλλίας και ο «Συνασπισμός των Προθύμων»

Η απόρριψη του σχεδίου από τη Γαλλία θεωρείται ότι υπονομεύει το κύρος της ως πρωτοπόρου στον αγώνα της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας.

Το Παρίσι μοιράζεται την ηγεσία με το Λονδίνο στον λεγόμενο «Συνασπισμό των Προθύμων», μια ομάδα συμμάχων που συνεργάζονται για την παροχή μακροπρόθεσμων εγγυήσεων ασφάλειας προς το Κίεβο.

Σύμφωνα με την πηγή της Telegraph, τουλάχιστον επτά ακόμη μέλη του ΝΑΤΟ υποστήριξαν το σχέδιο του Ρούτε. Όλα τα κράτη-μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας φέρονται ήδη να δαπανούν περισσότερο από το 0,25% του ΑΕΠ τους σε στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία.