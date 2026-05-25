Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Δημοκρατικό Συναγερμό και την Αννίτα Δημητρίου για την εκλογική τους επιτυχία στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι το κόμμα παραμένει «καθαρά πρώτη δύναμη» στην πολιτική σκηνή της χώρας. Παράλληλα, σημείωσε πως οι Κύπριοι πολίτες «επέλεξαν σταθερότητα», επισημαίνοντας το μήνυμα που εξέπεμψε η κάλπη, όπως το αντιλαμβάνεται η ελληνική πλευρά.