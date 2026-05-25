Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Δημοκρατικό Συναγερμό και την Αννίτα Δημητρίου για την εκλογική τους επιτυχία στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι το κόμμα παραμένει «καθαρά πρώτη δύναμη» στην πολιτική σκηνή της χώρας. Παράλληλα, σημείωσε πως οι Κύπριοι πολίτες «επέλεξαν σταθερότητα», επισημαίνοντας το μήνυμα που εξέπεμψε η κάλπη, όπως το αντιλαμβάνεται η ελληνική πλευρά.
Συγχαρητήρια στον @DISY1976 και την @AnnitaDemetriou για την εκλογική νίκη. Η παράταξη του Γλ. Κληρίδη παραμένει καθαρά πρώτη δύναμη στην Κύπρο. Οι Κύπριοι επέλεξαν σταθερότητα. Εύχομαι καλή επιτυχία στα μέλη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας.
— Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) May 25, 2026