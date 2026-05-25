Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Δημοκρατικό Συναγερμό και την Αννίτα Δημητρίου για την εκλογική τους επιτυχία στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι το κόμμα παραμένει «καθαρά πρώτη δύναμη» στην πολιτική σκηνή της χώρας. Παράλληλα, σημείωσε πως οι Κύπριοι πολίτες «επέλεξαν σταθερότητα», επισημαίνοντας το μήνυμα που εξέπεμψε η κάλπη, όπως το αντιλαμβάνεται η ελληνική πλευρά.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Έλληνας πρωθυπουργός ευχήθηκε καλή επιτυχία στα μέλη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων. Τόνισε ότι «η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα» στην Κύπρο, επιβεβαιώνοντας τους στενούς δεσμούς φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες.

