Σε σχόλιο του ΚΚΕ για την πρόσφατη ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το κόμμα ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική, κάνοντας λόγο για προσπάθεια ωραιοποίησης της πραγματικότητας που βιώνουν οι εργαζόμενοι.

Όπως αναφέρει, «όσες κυριακάτικες αναρτήσεις κι αν κάνει ο κ. Μητσοτάκης, προκειμένου να παρουσιάσει μια ψεύτικη εικόνα για την καθημερινότητα του λαού, δεν θα μπορέσει να συγκαλύψει τους δύο “κόσμους”: από τη μια ο κόσμος των εργαζομένων που υποφέρει κι από την άλλη ο κόσμος του κεφαλαίου που η κυβέρνησή του υπηρετεί».

Το ΚΚΕ υπογραμμίζει ότι οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, όπως η έλλειψη προσιτής στέγης, οι πλειστηριασμοί, οι χαμηλοί μισθοί και οι ελλείψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Την ίδια στιγμή, όπως σημειώνει, «το κεφάλαιο με απανωτούς αντεργατικούς νόμους εντείνει την εκμετάλλευση, απολαμβάνει παχυλές επιδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, φοροαπαλλαγές και άλλα προνόμια για τις μπίζνες του, ακόμα και στην πολεμική οικονομία».

Σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου του κόμματος, το κρίσιμο ζήτημα για τον λαό είναι η απαλλαγή τόσο από την παρούσα κυβέρνηση όσο και από κάθε «δήθεν νέο ή αναπαλαιωμένο διαχειριστή της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής». Το ΚΚΕ καλεί σε συμπόρευση με το κόμμα για την ενίσχυση της εργατικής και λαϊκής αντιπολίτευσης, ώστε –όπως τονίζει– να τεθούν στο επίκεντρο οι πραγματικές ανάγκες των πολιτών, απέναντι στο σύστημα της εκμετάλλευσης και των πολέμων.