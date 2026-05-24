Στο νέο Audi RS 5, το πρώτο performance hybrid μοντέλο της μάρκας, το σύστημα quattro με Dynamic Torque Control φέρνει για πρώτη φορά σε μοντέλο παραγωγής ηλεκτρομηχανικό torque vectoring στον πίσω άξονα, προσφέροντας νέο επίπεδο ακρίβειας, ελέγχου και οδηγικής απόλαυσης.

Η τεχνολογία λειτουργεί ως ένας «αόρατος μαέστρος» της κατανομής ροπής μεταξύ των πίσω τροχών. Μέσα σε μόλις 15 χιλιοστά του δευτερολέπτου, δηλαδή περίπου 17 φορές πιο γρήγορα από το ανοιγοκλείσιμο του ματιού, το σύστημα μπορεί να μεταφέρει ροπή από τον έναν πίσω τροχό στον άλλο, ανάλογα με τις ανάγκες της στιγμής. Το αποτέλεσμα είναι πιο άμεση απόκριση, μεγαλύτερη σταθερότητα και υψηλότερη πρόσφυση, ακόμη και όταν το αυτοκίνητο κινείται στο όριο.

Σε αντίθεση με συμβατικά μηχανικά συστήματα, το quattro με Dynamic Torque Control δεν λειτουργεί μόνο όταν ο οδηγός επιταχύνει. Μπορεί να παρέμβει και όταν το αυτοκίνητο ρολάρει χωρίς γκάζι ή όταν φρενάρει, ανεξάρτητα από τη ροπή που αποδίδει εκείνη τη στιγμή το σύστημα κίνησης. Αυτό επιτρέπει στο Audi RS 5 να παραμένει προβλέψιμο, σταθερό και ευέλικτο σε ένα πολύ ευρύτερο φάσμα οδηγικών συνθηκών. Στην πράξη, το ηλεκτρομηχανικό torque vectoring κάνει αισθητή τη διαφορά κυρίως στη σπορ οδήγηση.

Η δυνατότητα αυτή βασίζεται σε έναν εντελώς νέο πίσω άξονα μετάδοσης, ειδικά σχεδιασμένο για το υβριδικό σύστημα κίνησης του νέου RS 5. Το σύστημα περιλαμβάνει έναν υδρόψυκτο ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη 400 Volt, ο οποίος λειτουργεί ως ενεργοποιητής υψηλής τάσης, με ισχύ 8 kW και ροπή 40 Nm. Μέσω γραναζιών μακριάς μετάδοσης και ενός ελεύθερου διαφορικού με χαμηλό ποσοστό μπλοκαρίσματος, η ροπή μπορεί να μεταφέρεται με μεγάλη ταχύτητα και ακρίβεια μεταξύ των πίσω τροχών.