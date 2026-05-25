Μια ιστορική και γεμάτη συγκίνηση βραδιά έζησαν οι παίκτες και οι φίλοι του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση της τέταρτης Euroleague στην ιστορία του συλλόγου, μέσα στο «Telekom Center».

Μετά τους ξέφρενους πανηγυρισμούς, με τον ήλιο να έχει κάνει την εμφάνισή του, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Λαρεντζάκης φωτογραφήθηκαν έχοντας στο πλάι τους το τρόπαιο της Euroleague.

Ο αγώνας – θρίλερ και η ξέφρενη φιέστα

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανέβηκε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 σε έναν συγκλονιστικό τελικό, χαρίζοντας στους οπαδούς της μια αξέχαστη στιγμή.

Παρά την έντονη πίεση και τις δυσκολίες της αναμέτρησης, οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν ψυχή, αποφασιστικότητα και χαρακτήρα, φτάνοντας μέχρι το τέλος στη μεγάλη επιτυχία. Ο Κώστας Παπανικολάου ήταν ο πρώτος που σήκωσε το βαρύτιμο τρόπαιο, πριν το μοιραστεί με τους συμπαίκτες του, μέσα σε αποθέωση από τον κόσμο στις εξέδρες.

Στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα, με το σκορ στο 90-85, ο Φακούντο Καμπάτσο πήρε ένα δύσκολο τρίποντο που δεν βρήκε στόχο, ενώ ο Πίτερς κατέβασε το κρίσιμο ριμπάουντ, «σφραγίζοντας» ουσιαστικά τη νίκη του Ολυμπιακού. Εκείνη τη στιγμή, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξέσπασε σε έντονους πανηγυρισμούς μπροστά από τον πάγκο, αντιλαμβανόμενος πως η κορυφή της Ευρώπης ανήκε πλέον στην ομάδα του.

Οι χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού που είχαν κατακλύσει το «Telekom Center» είχαν ήδη αρχίσει να πανηγυρίζουν πριν ακόμη ηχήσει η κόρνα της λήξης, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα. Με το τέλος του τελικού, παίκτες, τεχνικό τιμ και οπαδοί έγιναν ένα, τραγουδώντας για τη μεγάλη επιστροφή των Πειραιωτών στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Την ίδια ώρα, χιλιάδες ακόμη φίλαθλοι είχαν συγκεντρωθεί στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, όπου περίμεναν την αποστολή της ομάδας για να συνεχίσουν τη γιορτή. Οι παίκτες έφτασαν με ανοιχτά πούλμαν και γνώρισαν την αποθέωση, με τον κόσμο να τραγουδά ασταμάτητα μαζί με την ομάδα, το προπονητικό επιτελείο και τη διοίκηση, σε μια νύχτα που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη όλων.

Η τιμητική κίνηση του Παπανικολάου προς τον Μπαρτζώκα

Ξεχωριστή στιγμή στη φιέστα που έκανε τη νύχτα, μέρα στον Πειραιά, η εμφάνιση του αρχηγού του Ολυμπιακού, Κώστα Παπανικολάου με την ευρωπαϊκή κούπα.

Ο ίδιος, μάλιστα, σε μια κίνηση που επιβεβαιώνει το ήθος του, είπε «το σωστό είναι αυτό το κύπελλο σε αυτή την πλατεία πρώτος να το σηκώσει δεν είμαι εγώ. Κόουτς το αξίζεις», καλώντας δίπλα του τον Γιώργο Μπαρτζώκα με τον οποίο σήκωσαν μαζί την κούπα της Euroleague.

«Ολυμπιακός είναι να έχει πάει 5 το πρωί και να είσαι ακόμα εδώ, αυτό είναι Ολυμπιακός» είπε στη συνέχεια εμφανώς συγκινημένος ο Κώστας Παπανικολάου.

«Όλοι εσείς που είστε εδώ και όσοι μας είδατε από τα σπίτια σας, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνετε για αυτό το γκρουπ. Μας έχετε σηκώσει αμέτρητες φορές και όλο αυτό που έχουμε καταφέρει, το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί γιατί Ολυμπιακός είμαστε ένα» συνέχισε φορτισμένος λέγοντας το σύνθημα: «Ένα πράγμα μου έρχεται: Ολυμπιακέ για εμάς…».

«Σας αγαπάμε και όλα τα κάνουμε για εμάς. Αυτοί οι δύο άνθρωποι, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος, έχουν την αγάπη για τον Ολυμπιακό τόσο βαθιά ριζωμένη στην καρδιά τους που είναι αποφασισμένοι να κάνουν τα πάντα. Το μεγαλύτερο χειροκρότημα είναι γι’ αυτούς και όχι για εμάς» κατέληξε ο Κώστας Παπανικολάου.

Στα κόκκινα και η Πάτρα

Στα κόκκινα βάφτηκε και η πλατεία του Αγίου Γεωργίου στην Πάτρα με το γλέντι των οπαδών της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα να είναι ξέφρενο με τραγούδι και βεγγαλικά.