Κύκλωμα παράνομης διακίνησης όπλων που φέρεται να εφοδίαζε την τουρκική μαφία εξάρθρωσαν οι ελληνικές αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Δύο άτομα συνελήφθησαν στη Θράκη, όταν στην κατοχή του ενός εντοπίστηκε σάκος με 25 πιστόλια.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 23 Μαΐου 2026, σε διάφορες περιοχές της Θράκης. Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής, ενώ η δράση τους συνδέεται με παράνομη εισαγωγή και διακίνηση όπλων στη χώρα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η επιχείρηση οργανώθηκε από το Τμήμα Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών για κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη μεταφορά οπλισμού με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων υπηκόων Τουρκίας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ο ένας εκ των κατηγορουμένων. Στο πορτ-μπαγκάζ του οχήματος βρέθηκε ταξιδιωτικός σάκος που περιείχε 25 πιστόλια, τα οποία ήταν συσκευασμένα σε διαφανείς νάιλον σακούλες.

Τα όπλα και οι γεμιστήρες τους δεν έφεραν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης, γεγονός που τα καθιστά «όπλα-φαντάσματα».

Από την προανακριτική διαδικασία προέκυψε η εμπλοκή και δεύτερου ατόμου, το οποίο συνελήφθη με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Αλεξανδρούπολης. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος φέρεται να είχε παραδώσει το όχημα και τον οπλισμό στον οδηγό που εντοπίστηκε με τα όπλα.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν συνολικά 25 πιστόλια, 25 γεμιστήρες, πέντε κινητά τηλέφωνα και δύο κάρτες SIM. Επιπλέον, το όχημα χρησιμοποιήθηκε ως μέσο τέλεσης εγκληματικών πράξεων και κατασχέθηκε.

Τα κατασχεθέντα όπλα θα αποσταλούν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακές εξετάσεις. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τη διαλεύκανση του πλήρους εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας και πιθανών διασυνδέσεων με άλλες υποθέσεις παράνομης διακίνησης οπλισμού.