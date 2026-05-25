Τα ύποπτα κρούσματα Έμπολα στο ανατολικό Κονγκό ξεπέρασαν τα 900, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Επικοινωνίας της χώρας. Σε ανάρτησή του στο X την Κυριακή, το υπουργείο ανέφερε ότι έχουν καταγραφεί 904 ύποπτα κρούσματα και 119 ύποπτοι θάνατοι, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επιδημίας που πλήττει την περιοχή.

Προηγουμένως, οι αρχές είχαν ανακοινώσει περισσότερα από 700 ύποπτα κρούσματα και πάνω από 170 ύποπτους θανάτους, κυρίως στην επαρχία Ιτούρι, όπου εντοπίζεται το επίκεντρο της κρίσης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει χαρακτηρίσει την κατάσταση ως «πολύ υψηλό» κίνδυνο για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο παγκόσμιος κίνδυνος εξάπλωσης παραμένει χαμηλός.

Εμπρηστικές επιθέσεις και κοινωνική οργή

Στα ανατολικά της χώρας σημειώθηκαν πρόσφατα εμπρηστικές επιθέσεις σε δύο κέντρα θεραπείας για τον Έμπολα, γεγονός που αποκαλύπτει την οργή σε μια περιοχή που δοκιμάζεται από τη βία, τον εκτοπισμό πληθυσμών και τις περικοπές στη διεθνή βοήθεια. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η υποχρηματοδότηση έχει αφήσει τα τοπικά συστήματα υγείας αποδυναμωμένα.

Ο Κόλιν Τόμας-Γένσεν, διευθυντής της Ανθρωπιστικής Πρωτοβουλίας Aurora, δήλωσε ότι οι επιθέσεις αντικατοπτρίζουν τον «ενσωματωμένο σκεπτικισμό και την οργή» των κατοίκων για τον τρόπο με τον οποίο η περιοχή έχει αντιμετωπιστεί μετά από χρόνια ένοπλων συγκρούσεων και κυβερνητικής αδράνειας.

Επιπλέον, τα αυστηρά πρωτόκολλα ταφής των ύποπτων θυμάτων του Έμπολα προκαλούν αντιδράσεις, καθώς εμποδίζουν τις παραδοσιακές τελετές στις οποίες οι οικογένειες συνηθίζουν να συμμετέχουν. Οι αρχές αναλαμβάνουν την ευθύνη των ταφών για να αποτρέψουν τη μετάδοση του ιού.

Απαγόρευση συναθροίσεων και αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Στη Ρουαμπάρα, ομάδα νεαρών ανδρών επιτέθηκε σε κέντρο θεραπείας προσπαθώντας να ανακτήσει το σώμα ενός φίλου τους, κατηγορώντας την ξένη ομάδα βοήθειας ότι «ψεύδεται για τον Έμπολα». Μετά το περιστατικό, οι αρχές του βορειοανατολικού Κονγκό απαγόρευσαν τις νεκρώσιμες αγρυπνίες και τις συγκεντρώσεις άνω των 50 ατόμων, ενώ στρατιώτες φρουρούν ορισμένες ταφές.

Αστάθεια και ανθρωπιστική κρίση

Το ανατολικό Κονγκό παραμένει θέατρο συγκρούσεων μεταξύ δεκάδων ενόπλων ομάδων, κάποιες εκ των οποίων συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος. Οι αντάρτες M23, που υποστηρίζονται από τη Ρουάντα, ελέγχουν τμήματα της περιοχής, ενώ οι Συμμαχικές Δημοκρατικές Δυνάμεις από την Ουγκάντα εξαπολύουν επιθέσεις κατά αμάχων.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είχαν προειδοποιήσει ότι η ασφάλεια στο Ιτούρι είχε επιδεινωθεί, αναγκάζοντας ιατρικό προσωπικό να εγκαταλείψει τη χώρα και αφήνοντας τις δομές υγείας υπερφορτωμένες ή σε «καταστροφική κατάσταση».

Εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι

Το γραφείο ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ αναφέρει ότι σχεδόν 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους εξαιτίας των συγκρούσεων. Η Γκαμπριέλα Αρένας, περιφερειακή συντονίστρια της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερυθρού Σταυρού, υπογράμμισε πως η επιδημία «ξεδιπλώνεται μέσα σε κοινότητες που ήδη αντιμετωπίζουν ανασφάλεια και εύθραυστα συστήματα υγείας».

Οι ειδικοί φοβούνται ότι η ασθένεια μπορεί να εξαπλωθεί στα στρατόπεδα εκτοπισμένων κοντά στην Μπούνια. Παράλληλα, τονίζουν ότι οι περικοπές της διεθνούς βοήθειας από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες έχουν αποδυναμώσει την ικανότητα αντιμετώπισης επιδημιών.

Ελλείψεις σε εξοπλισμό και εμβόλια

Σύμφωνα με τον Thomas McHale, διευθυντή δημόσιας υγείας στους Γιατρούς για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, οι περικοπές «μείωσαν την ικανότητα ανίχνευσης και αντιμετώπισης μολυσματικών ασθενειών». Το Κονγκό έχει βιώσει στο παρελθόν περισσότερες από δώδεκα επιδημίες Έμπολα.

Οι ομάδες βοήθειας αναφέρουν ότι στερούνται βασικού εξοπλισμού, όπως προστατευτικές στολές, ασπίδες προσώπου και κιτ δοκιμών. Η Julienne Lusenge, πρόεδρος της Γυναικείας Αλληλεγγύης για την Περιεκτική Ειρήνη και Ανάπτυξη, δήλωσε ότι «έχουμε μόνο απολυμαντικό χεριών και μερικές μάσκες για τις νοσοκόμες». Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή θεραπεία για τον τύπο Bundibugyo του ιού που ευθύνεται για το ξέσπασμα.