Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο υπαξιωματικού του στον νότιο Λίβανο, γεγονός που ανεβάζει σε 23 τον συνολικό αριθμό των απωλειών του από την έναρξη του νέου πολέμου με τη Χεζμπολά στις 2 Μαρτίου. Το σιιτικό κίνημα, που πρόσκειται στο Ιράν, βρίσκεται σε συνεχή αντιπαράθεση με τις ισραηλινές δυνάμεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο λοχίας Ναχοράι Λέιτσερ, 19 ετών, μέλος του 601ου Τάγματος Μηχανικού, «έπεσε σε μάχη στον νότιο Λίβανο». Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ δεν παρείχαν περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Παρά την επίσημη κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου, οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί και οι επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού συνεχίζονται, κυρίως στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει τεταμένη, με τις συγκρούσεις να υπονομεύουν τις προσπάθειες για σταθεροποίηση.