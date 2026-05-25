Βαρύ πένθος σκόρπισε η είδηση του θανάτου της Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η γνωστή γυμνάστρια και πρώην μοντέλο νοσηλευόταν τους τελευταίους μήνες στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», με την κατάστασή της να έχει επιδεινωθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, […]