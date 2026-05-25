Άνοιξε το Σάββατο (23/5) η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2026 του e-ΕΦΚΑ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων των ενταγμένων φορέων του e-ΕΦΚΑ, καθώς και σε παιδιά εργαζομένων του Οργανισμού. Η συμμετοχή γίνεται μέσω ηλεκτρονικής επιταγής (voucher), που εξασφαλίζει πρόσβαση στις συνεργαζόμενες κατασκηνώσεις.

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και, εφόσον εγκριθούν, λαμβάνουν την επιταγή κατασκήνωσης. Μέσω αυτής μπορούν να επιλέξουν κατασκηνωτική επιχείρηση που συμμετέχει στο πρόγραμμα, να καθορίσουν την επιθυμητή περίοδο και να εξασφαλίσουν θέση ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

Διάρκεια και περίοδοι φιλοξενίας

Για παιδιά τυπικής ανάπτυξης, η κατασκηνωτική περίοδος εκτείνεται από τις 15 Ιουνίου έως και τις 10 Σεπτεμβρίου 2026, σε πέντε συνολικά περιόδους. Για παιδιά με αναπηρία, η φιλοξενία μπορεί να φτάσει έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2026, προβλέποντας μία επιπλέον περίοδο.

Σημειώνεται ότι οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανά κατασκήνωση, σύμφωνα με τον προγραμματισμό λειτουργίας κάθε επιχείρησης.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού, δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά ασφαλισμένων και συνταξιούχων των ενταγμένων φορέων, τομέων και κλάδων του e-ΕΦΚΑ, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα και δεν λαμβάνουν αντίστοιχη παροχή από άλλον φορέα για το 2026.

Δικαιούχοι είναι οι ενεργοί ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των τέως Ταμείων:

Τ.Α.ΞΥ,

Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.,

Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε.,

Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.,

Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ.,

Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Π.Δ.Α.,

Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Υ.Δ.Π.,

Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Υ.Δ.Θ.,

Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν.,

Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Σ.,

Ο.Α.Ε.Ε.,

Ο.Α.Ε.Ε.-Τ.Α.Ν.Τ.Π.,

Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.,

Τ.Π.Δ.Ε.,

Τ.Α.Π.Ι.Τ. και

τα παιδιά συνταξιούχων λόγω θανάτου του/των γονέων τους, ηλικίας 6-16 ετών.

Επιπλέον, στο πρόγραμμα εντάσσονται παιδιά ασφαλισμένων και υπαλλήλων του Οργανισμού με αποδεδειγμένη αναπηρία άνω του 67%, καθώς και παιδιά ηλικίας 6-16 ετών υπαλλήλων και συνταξιούχων υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ (τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΥΔΚΥ, ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, ΟΑΕΕ, ΟΑΕΕ-ΤΑΝΤΠ, ΟΓΑ και ΕΤΕΑΕΠ).

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως την 1η Ιουνίου 2026, στις 23:59, μέσω του www.efka.gov.gr με χρήση προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Το πρόγραμμα προβλέπει συνολικά 36.000 θέσεις φιλοξενίας, καλύπτοντας όλες τις κατασκηνωτικές περιόδους. Σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης, οι αιτήσεις θα μοριοδοτηθούν αυτόματα βάσει οικογενειακής κατάστασης, πραγματικού εισοδήματος και στοιχείων από το τελευταίο εκκαθαριστικό της ΑΑΔΕ.

Για τα τέκνα με αποδεδειγμένη αναπηρία ποσοστού 67% και άνω, προβλέπεται δυνατότητα κατ’ εξαίρεση ένταξης στο πρόγραμμα, ανεξαρτήτως μοριοδότησης, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που δήλωσαν κατά την αίτηση, ώστε να εκδώσουν και να προσκομίσουν κατά την άφιξη στην κατασκήνωση την ηλεκτρονική επιταγή συμμετοχής (voucher).