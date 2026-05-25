Τέσσερις ομάδες κυνήγησαν δύο εισιτήρια του Champions League στο φινάλε της Serie A. Η 38η αγωνιστική είχε εν τέλει μεγάλη χαμένη τη Μίλαν, που χρειάστηκε να πάρει απλή νίκη επί της αδιάφορης Κάλιαρι, αλλά «αυτοκτόνησε» με την εντός έδρας ήττα της (1-2). Οι Ρόμα και Κόμο επικράτησαν στα παιχνίδια με Βερόνα (1-0) και Κρεμονέζε (4-1), για να «σφραγίσουν» τα εισιτήρια της πρώτης 4άδας.

Αργότερα ξεκίνησε το ντέρμπι της Τορίνο με τη Γιουβέντους (2-2), μιας και είχαμε επεισόδια και συλλήψεις. Την ώρα βέβαια που ολοκληρώθηκαν οι άλλοι αγώνες, η Γιουβέντους δεν μπορούσε να μπει στην 4άδα, μιας και υστερούσε στην ισοβαθμία με την Κόμο.

Νίκη και 3η η Ρόμα

Οι Ρωμαίοι επικράτησαν 1-0 εκτός έδρας της υποβιβασμένης Βερόνα και τερμάτισαν τρίτοι στη βαθμολογία, με τον Μάλεν να χάνει πέναλτι στο 56′ αλλά να σκοράρει εξ επαφής στην εξέλιξη της φάσης, μετά την μπαλιά του Ντιμπάλα και τον Ελ Σαράουι να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στις καθυστερήσεις.

Τεσσάρα η Κόμο και 4άδα, υποβιβάστηκε η Κρεμονέζε

Η δε Κόμο, διέλυσε με 4-1 εκτός έδρας την Κρεμονέζε και την έστειλε στη Serie B, εξασφαλίζοντας παράλληλα την τέταρτη θέση. Δύο γκολ έβαλε για τους νικητές ο Ντα Κούνια, με τον Τάσο Δουβίκα να σκοράρει από κοντά στο 51′ για το 2-1 και να ολοκληρώνει τη σεζόν με 14 τέρματα στο πρωτάθλημα.

Τραγική Μίλαν, τερμάτισε απλά στην 6η θέση – «σώυθηκε» η Λέτσε