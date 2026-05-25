Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκλεψε τις εντυπώσεις στους πανηγυρισμούς του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της EuroLeague, κάνοντας μία ιδιαίτερη συμβολική επιλογή.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» εμφανίστηκε φορώντας την επετειακή φανέλα για τα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου, συμμετέχοντας με έντονο πάθος στους πανηγυρισμούς μετά τη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση αποτέλεσε ακόμη μία ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς, με τον Μπαρτζώκα να πανηγυρίζει μαζί με παίκτες και κόσμο την επιστροφή του Ολυμπιακού στην κορυφή της Ευρώπης.